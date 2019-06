Urge Proteger la Actividad Artesanal de Chiapas: ERA

*Ante el Plagio de Diseños Originales.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó la importancia de dar seguridad y protección a la actividad artesanal de los pueblos originarios, no sólo de Chiapas, sino de México.

Y es que en los últimos años se han dado casos en donde empresas internacionales de reconocidas firmas, han plagiado diseños artesanales originales de los pueblos indígenas de nuestro país.

Ramírez Aguilar explicó que los diseños suelen ser representativos de la identidad de diversos grupos indígenas de México.

Pero el problema -dijo- radica en que los verdaderos creadores no son reconocidos, no reciben remuneración y comercian a bajos precios su obra artesanal.

Por ello, señaló el legislador, es indispensable que en las agendas legislativas se aborden temas en donde se dé seguridad y protección al desarrollo de la actividad artesanal en nuestro país.

Finalmente, Ramírez Aguilar anotó que la actividad artesanal no sólo es una actividad productiva, sino es nuestra cara ante el mundo; por ello, en el caso de Chiapas además de ser el Estado referente por sus bellezas naturales, también debe serlo por sus textiles artesanales. Comunicado de Prensa