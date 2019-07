López Obrador Destaca Logros a un Año de Haber Obtenido el Triunfo en las Elecciones

*SE DECLARÓ UN CONVENCIDO DE QUE ANTES DE QUE SE ACABE ESTE AÑO SE «ARRANCARÁ DE RAÍZ EL RÉGIMEN CORRUPTO» QUE HABÍA EN EL PAÍS. *EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN DESTACA FIRMEZA DEL PRESIDENTE PARA SACAR DE LA POBREZA A CHIAPAS Y A MÉXICO.

México.- A un año de haber ganado las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el triunfo electoral fue para los niños y niñas, aseguró que en siete meses se ha puesto en marcha una transformación de vida pública de México.

CAMBIOS EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN

> La corrupción y fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves.

> Se canceló la condonación de impuestos.

> Desapareció el Estado Mayor Presidencial.

> Bajaron los sueldos de altos funcionarios; aumentaron los de trabajadores sindicalizados y de base. Ya nadie gana 700 mil pesos mensuales como sucedía en gobiernos anteriores, ahora ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

> Se registró un aumento del 16 por ciento, el presupuesto mínimo.

> Se redujo el gasto en publicidad en 50 por ciento.

> Todos los funcionarios hicieron pública su declaración patrimonial.

> Desaparecieron 51 oficinas de ProMéxico en el extranjero.

> Están en venta 72 aviones y helicópteros que utilizaban funcionarios públicos.

> No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios.

> Se han hecho 145 conferencias de prensa, libres y abiertas a todos los medios para garantizar el derecho a la información.

> Se han cumplido 78 de 100 compromisos mencionados al inicio del gobierno.

> López Obrador Afirmó que a más tardar en el mes de diciembre se terminará de arrancar de raíz la corrupción y terminarán construidas las bases para la transformación política de México.

> «Les invito a celebrar como nunca, aquí en el Zócalo, el Grito de Independencia»: AMLO

> Mejorar la salud, la economía y los altos niveles de violencia que se heredaron del régimen anterior, son algunos de los pendientes del presidente López Obrador.

SECTOR ENERGÉTICO

> Se redujo el robo de combustible en 94 por ciento y con eso se obtuvo un ahorro de 50 mil millones de pesos.

> Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y prácticamente se acabó con el huachicol.

> En todo el país no ha habido aumento en términos reales de las gasolinas y los energéticos.

> Se está trabajando en 22 campos petroleros y se detuvo la caída de la producción.

> “Este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad. Esto representa un aumento del 50 por ciento con respecto a lo ejercido para la misma finalidad durante el año anterior”: AMLO

> No se explotarán hidrocarburos mediante la práctica de fracking.

> Está en proceso la modernización de las refinerías de Tula, Salamanca, Madero y Cadereyta.

> Ya se inició con la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

SECTOR SALUD

> Se realizó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este año. Hasta hoy en compras del gobierno se han tenido ahorros por 113 mil millones de pesos.

> De acuerdo con el IMSS, en los primeros 5 meses del año se han generado más de 300 mil empleos formales.

> El presidente se comprometió a ofrecer pronta atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social, sin importar que no sean del cuadro básico.

> El mandatario reiteró la necesidad de mejorar el sistema de salud.

ECONOMÍA

> No se han aumentado los impuestos, ni creado nuevos, bajó la inflación de 5.3 por ciento a 4.3 en comparación con el 2018.

> “El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, En cuanto a la inversión extranjera se captaron más de 10 mil millones de dólares”: AMLO

> Este año se realizaron un millón de declaraciones fiscales más, en relación al periodo pasado, un crecimiento del 1% en términos reales.

> Se han creado más de 300 mil nuevos empleos sin considerar los creados por los distintos programas federales que en conjunto superan el millón de empleos.

> «Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión. Es menos injusta la riqueza, hay más bienestar»: AMLO

> Con el nuevo gobierno la Bolsa Mexicana de Valores aumentó en 3 por ciento.

PROGRAMAS DE BIENESTAR

> «Todo lo confiscado a la delincuencia común se regresa al pueblo»: AMLO

> El viernes pasado se aprobó la construcción para el Banco del Bienestar.

> Todos los recursos que entrega el gobierno llegan de manera directa a los beneficiarios: AMLO

> 7 millones 500 mil adultos mayores, han recibido sus pensiones de $2,550 bimestrales.

EDUCACIÓN

> Se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, hasta el momento la han recibido 3 millones 91 estudiantes.

> 10 millones de estudiantes recibirán una beca, lo que significará una inversión de 60 mil millones de pesos.

> Ya están funcionando 83 universidades públicas.

> Se iniciará el programa ‘La escuela es nuestra’ que consistirá de manera directa a los comités de cada plantel el presupuesto para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas del país.

> Casi 200 mil menores, que estaban en las estancias infantiles, reciben su beca de manera directa sin intermediarios.

> Se está reforzando el Conacyt para orientar sus trabajos de investigación a las necesidades más apremiantes del pueblo y de la nación.

PROYECTOS DEL GOBIERNO FEDERAL

> Sobre la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, el presidente recordó que se hizo una consulta pública, a fin de que no se pierda la inversión, reiteró que están pendientes amparos con los adversarios.

> A más tardar en este mes comenzarán los trabajos del aeropuerto ‘General Felipe Ángeles’ en la base Aérea de Santa Lucia.

> A finales del mes iniciará la licitación para el Tren Maya.

> 8 mil millones de pesos se destinarán en la construcción del Tren Maya.

> Por falta de transparencia, se canceló la construcción del Aeropuerto de Texcoco.

SEGURIDAD

> Se creó la Guardia Nacional para atender la seguridad pública.

> «Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los soldados y los marinos de aceptar el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos»: AMLO

> Se ha brindando protección a 321 periodistas y 582 defensores de Derechos Humanos.

> Han sido puestos en libertad 45 presos políticos.

> Ayer concluyó la reunión del G20, y se tomó la determinación mexicana de atender la migración a partir de la cooperación para el desarrollo. Comunicado de Prensa.