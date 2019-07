Amplia REC Programa “Sembrando Vida”

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la reunión de coordinadores nacionales del Programa “Sembrando Vida” en San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al beneficiar a Chiapas con la ampliación de este proyecto, que pasa de 200 mil a 312 mil 500 hectáreas, lo que se verá reflejado en un mejor entorno y en el bienestar de la gente.

“Sembrando Vida no es un programa más, es un gran proyecto visionario porque no se trata solamente de sembrar árboles, sino de verlos crecer, que sirvan para darle sustento a la sociedad y detener el cambio climático que está haciendo mucho daño”, afirmó el mandatario al manifestar su confianza en que pronto se verán resultados positivos, gracias a que Chiapas cuenta con una tierra muy fértil.

Acompañado por la secretaria de Bienestar federal, María Luisa Albores González, Escandón Cadenas señaló que toda la inversión que se está haciendo en el país ayuda mucho a los Estados del sur-sureste, principalmente a Chiapas que cuenta con más de 5 millones y medio de habitantes, por ello, ante los Coordinadores Nacionales, refrendó su compromiso de hacer todo lo necesario para sacar adelante los objetivos del programa: “En sus manos está el que volvamos a ver florecer al campo. Los acompañamos en todo, estamos al cien por ciento con ustedes”.

Tras reiterar su reconocimiento al presidente López Obrador por tomar en cuenta a Chiapas en ésta y otras acciones para el desarrollo, Escandón Cadenas resaltó el hecho de que los beneficios de Sembrando Vida alcancen a países de Centroamérica, convirtiéndose en un referente a nivel internacional. “Nada es mejor que contar con programas que arraiguen a la gente a su tierra, evitando la migración que tanto ha afectado a los pueblos”.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González, destacó que a nivel nacional se logró cubrir un total de 575 mil hectáreas, agrupadas en 13 territorios de ocho entidades del país, entre ellas Chiapas, con cuatro territorios, donde actualmente se trabaja sobre 200 mil hectáreas, distribuidas en mil 736 ejidos.

“Estamos trabajando a nivel de territorio en muchos lugares. Afortunadamente nuestro programa ha llegado a los más marginados y desprotegidos, como son los pueblos indígenas; pretendemos que estas acciones puedan ir cambiando el rostro de nuestras zonas rurales, no sólo con la reforestación sino con la restauración productiva donde el centro de atención sea el bienestar de la gente”, subrayó al tiempo de solicitar apoyo para que el traslado de los insumos se haga de forma segura, para que llegue en tiempo y forma a las y los campesinos.

El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Javier May Rodríguez, destacó que la ampliación de 112 mil 500 hectáreas para Chiapas, permitirá incrementar de 80 mil a 125 mil los empleos permanentes en el Estado, por lo que, agregó, se destinará un recurso mensual de 625 millones de Pesos; “no es gasto, sino una inversión que se hace para fortalecer la economía, la generación de empleo y el bienestar de las familias de las comunidades”.

Señaló que en estas reuniones se realizará un trabajo de evaluación y planeación con técnicos, Coordinadores Regionales, así como especialistas en temas de economía social y productiva, al tiempo de establecer la entrega de las herramientas. Comunicado de Prensa