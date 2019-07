La Unidad Administrativa convertida en Basurero, Ninguno de los Delegados se Preocupa por Mejorarla

*EN RECORRIDO QUE HIZO EL ORBE SE CONSTATO LA INMUNDICIA. *LOS DELEGADOS O ESTAN DE VACACIONES O DEMUESTRAN SU INEPTITUD, POR LA FALTA DE ATENCION A LOS QUE ASISTEN A REALIZAR ALGUN TRAMITE. *APESTA A ORINES ESE CENTRO DE RECAUDACION. *EL EDIFICIO ESTA PARA LLORAR.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Debido a la falta de recolección de basura, el edificio de la Unidad Administrativa se encuentra convertido en un basurero clandestino, toda vez que desde hace varios días permanece un cúmulo de desechos en la parte trasera del inmueble, representando un foco de contaminación, denunciaron usuarios y trabajadores.

Trabajadores de oficinas gubernamentales albergadas en este edificio, quienes por temor a represalias omitieron sus nombres, lamentaron la falta de atención del responsable de la Unidad Administrativa, quien no ha tenido la capacidad de llevar a cabo la limpieza del inmueble ni de solicitar el retiro de la basura, por lo que el edifico permanece en completo abandono.

Desde hace más de 15 días permanece amontonado en la parte exterior del edificio decenas de bolsas con basura, cuyos desechos son los que se generan en las mismas oficinas gubernamentales, pero al no haber un servicio eficaz de recolección, el personal de limpieza tiene que sacarla a la parte trasera del inmueble, en donde genera malos olores, tanto para usuarios como para los mismos trabajadores.

Las bolsas de plástico están llenas de residuos de comida, los cuales al entrar en el proceso de descomposición generan olores nauseabundos, problemática representa un riesgo a la salud de los mismos trabajadores, como de los usuarios, sin embargo, esta situación parece no importarle al responsable del edificio, porque no exige a las autoridades municipales para que cumplan con el servicio de recolección de basura.

Al estar desde hace varios días, perros callejeros o algunos roedores, rompieron las bolsas de plástico, situación que aumenta el grado de contaminación y de proliferación de zancudos, pues que los cacharros o recipientes esparcidos se convierten en criaderos de moscos transmisores de enfermedades.

Los denunciantes afirmaron que, en toda la periferia de la Unidad Administrativa se ha dejado crecer la maleza, volviéndose un riesgo para los usuarios y trabajadores, toda vez que en estas condiciones genera la proliferación de fauna nociva, cuyos animales pudieran entrar a las oficinas y causar algún accidente. EL ORBE/ Marvin Bautista.