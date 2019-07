Desde los Municipios, Reforzamos Acciones que Garanticen la Seguridad de Chiapas: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Reunión para la Coordinación Estatal y Regional de la Paz en el Estado de Chiapas, en Comitán de Domínguez, donde señaló que reunirse con las y los Alcaldes de los diferentes municipios permite conocer de fondo las problemáticas e integrar a las autoridades para fortalecer las acciones que garanticen la tranquilidad de las familias.

En la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Comitán, el jefe del Ejecutivo Estatal expresó que todas y todos los servidores públicos tienen el compromiso de responder a la sociedad, lo que requiere caminar juntos y hacer un solo frente para defender al pueblo. Por ello, reiteró el llamado a los Presidentes Municipales a llevar a cabo las Mesas Regionales de Seguridad, como la mejor estrategia para auxiliar y apoyar a la sociedad.

“Si asistimos a la Mesa se establece el nexo de trabajo y solidaridad entre autoridades en materia de seguridad. Si generamos confianza en cada uno de los municipios, la gente va a querer visitarlos, se generará mayor economía y desarrollo, la gente vivirá mejor y de forma honesta para sacar adelante a su familia, y no se va a meter en problemas de delincuencia”, manifestó.

El Gobernador les dijo que la mejor política que se puede hacer es el trabajo y cumplir con la responsabilidad, sin colores partidistas que dividen y ofenden a la sociedad. Asimismo, pidió a los Alcaldes que instruyan a sus colaboradores a combatir la corrupción para que el presupuesto alcance y si no alcanza, hablarle a la gente con absoluta transparencia.

“Gobernar es una tarea que tiene que ser muy intensa, con mucha seriedad y responsabilidad, no para estar luciéndose; por eso, en unidad se deben diseñar líneas de trabajo con mucha eficiencia que permitan dar seguimiento a todas las acciones, principalmente vigilar que las personas que cometan algún delito no queden impunes. De esta manera, podemos resolver el problema de inseguridad y ganarnos la confianza del pueblo”, apuntó.

Estuvieron presentes el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Chávez; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano; el comandante de la XXXIX Zona Militar, Enrique Ortega Cardoso Salinas y, en representación de la XIV Zona Naval, el capitán Carlos Ortega Tejeda.

Igualmente, los alcaldes de Comitán de Domínguez, Emmanuel Cordero Sánchez; de Tzimol, Eugenio de Jesús Jiménez López; de Las Rosas, Rodolfo Robles Díaz; de Frontera Comalapa, Óscar Armando Ramírez Aguilar; de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro; de Socoltenango, Javier Mazariegos Guillén; de Venustiano Carranza, Amando Trujillo Ancheyta, entre otros funcionarios estatales, federales y militares. Comunicado de Prensa