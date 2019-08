Se Reinstalan Ambulantes en el Centro de la Ciudad

* SEUDOLÍDERES ENCABEZAN LA INVASIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, A PESAR DE QUE SABEN QUE INFRINGEN LA LEY Y DAÑAN LA ECONOMÍA DE LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS.

* SE ASENTARON EN BANQUETAS PASILLOS Y CALLES CERCANAS AL PARQUE CENTRAL, ASÍ COMO EN LA BAJADA DEL MERCADO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto.- Tal y como lo habían advertido a mitad de semana, comerciantes ambulantes se establecieron en la mañana de este sábado en las principales calles del centro de la ciudad y advirtieron que no se retirarán de esos lugares.

Esto, en la víspera de que se instalen los locales que se tienen contemplados como parte de la feria en honor al santo patrono San Agustín, que se considera inicia este lunes y concluye el fin de semana próximo.

Se calcula que fueron alrededor de 300 los ambulantes que se instalaron en las inmediaciones del mercado «General Sebastián Escobar», a una cuadra de la alcaldía.

En el transcurso de la semana habían informado a las autoridades que ellos se iban a instalar, aún cuando no contaran con los permisos establecidos por el Comité Organizador de la Feria.

Por su parte, la administración local les habían negado los permisos e, incluso, les advirtieron que de instalarse iban a ser desalojados con el uso de la fuerza pública

Por eso se considera que en las próximas horas pudieran hacer un operativo para desalojar a los ambulantes que se han instalado en banquetas pasillos y calles cercanas al Parque Central

Hasta este sábado no se había informado los lugares que ocuparán los locales de la feria, aunque había dos propuestas.

La primera que fuera el Parque Central, en donde se instalarían esos locales, y, la segunda, que se ocuparía la Décima Avenida Norte, es decir en la calle del mercado.

Había una tercera propuesta que sugería que los juegos mecánicos fueran instalados al sur de la ciudad, mientras que algunos locales artesanales, gastronómicos y de cultura, ocupen las inmediaciones de la Presidencia Municipal o en la explanada del parque.

Mientras eso sucede, los comerciantes que fueron desalojados hace 3 meses del primer cuadro de la ciudad, todavía están buscando amparos judiciales para volverse a reinstalar en los tres parques centrales, en las banquetas, calles y otros lugares públicos que tuvieron ocupados durante varios años.

Otros más se han asentado en varias calles de ese mismo sector del centro de la ciudad, así como de otros lugares públicos de Tapachula

No se sabe con precisión cuántos millones de Pesos hay detrás de todo el comercio ambulante en la ciudad, pero se dice que muchos seudolíderes, e incluso algunos funcionarios, pudieran estarse beneficiando con todo eso. EL ORBE /Ildefonso Ochoa Argüello