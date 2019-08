Migrantes Mantienen Plantón en la Estación Siglo XXI

*Denuncian Corrupción en el Instituto Nacional de Migración.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto.- La protesta de migrantes extracontinentales se ha recrudecido, ya que han pasado más de 8 días en que se mantienen instalados a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI” ante irregularidades del Instituto Nacional de Migración en el otorgamiento del Pase de Salida.

A pesar de las condiciones climáticas, migrantes de África, Haití, Angola, se mantienen en plantón e instalados en casas de campaña a las afueras de la garita migratoria, ante la tardanza del documento que les permita transitar hacia el norte del país y poder llegar a los Estados Unidos.

A través de danzas y cantos tradicionales los migrantes protestan ante supuesta corrupción por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI), quien les ha puesto trabas para otorgarles el “pase de salida”, ya que su intención no es quedarse en territorio nacional, sino de ingresar a los Estados Unidos.

Desde la semana pasada, los migrantes mantienen bloqueado el acceso al personal del INAMI, personal de limpieza, personal encargado de la alimentación en el inmueble, incluso para los autobuses que transportan a migrantes de otras nacionalidades que fueron asegurados en retenes, esto, como una medida de presión para que las autoridades les agilicen la entrega del documento que les permita el libre tránsito.

Este lunes, los migrantes africanos, haitianos y de Angola se arremolinaron en la entrada principal de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, luego de que personal de limpieza quisieron ingresar al inmueble, por lo que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal adscritos a la misma, tuvieron que intervenir para evitar que la turba pudiera confrontarlos.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal adscritos a la misma, mantienen un establecido una valla de seguridad para evitar que los migrantes puedan acercarse a la puerta principal e incluso, para disuadir cualquier acto de violencia que pudiera suscitarse.

A través de pancartas y con su dificultad para hablar el español, los migrantes exigen “Liberta Inmigrantes Africa”, “Abajo el racismo, no somos apatriados, tenemos nacionalidad”, “Liberta a los inmigrantes”.

Migrantes denuncian presuntos actos de corrupción del INAMI.

En entrevista, uno de los migrantes de África, con su dificultad de hablar el español, denunció la corrupción por parte del Instituto Nacional de Migración (INAMI), quienes pretenden que este grupo pueda caer en manos de “falsos gestores”, ya que se han acercado personal a nombre de la dependencia prometiéndoles ayudarles a agilizar su pase de salida.

No es posible que a los migrantes asiáticos, de la India y Pakistán se les esté entregando el “pase de salida” por el pago de mil 500 Dólares, pero a ellos se les niegue por su color de piel, adujeron.

“Estamos denunciando la corrupción de las autoridades migratorias, están cobrando mil 500 dólares a los asiáticos, indianos y de Pakistán por el documento, ya que ellos están cruzando, pero nosotros como somos ‘negros’ o africanos nos tienen acá pasándola mal, sin techo y sin comida”, abundó.

Los migrantes están cansados de las mentiras de la dependencia, ya que les han prometido que los van atender, pero no lo hacen, situación que los mantiene molestos, porque hay migrantes que llevan más de 3 meses varados en Tapachula en espera del pase de salida.

Dijo que desde que están en plantón en la afueras de la Estación Migratoria han sido acosados e intimidados por elementos de la Guardia Nacional, y aún cuando no han caído en actos violentos son maltratos y golpeados por los uniformados.

Plantón de Migrantes Extracontinentales Riesgo Epidemiológico.

En diversas ocasiones, la ciudadanía ha externado su preocupación ante las condiciones inhumanas en la que se encuentran los migrantes extracontinentales que están en plantón desde hace más de 8 días a las fueras de dicha Estación Migratoria, esto podría desencadenar graves riesgos epidemiológicos, que afectaría a la población de Tapachula.

Y es que, el hacinamiento, la falta de higiene y el estar expuestos a las inclemencias del tiempo, representa un riesgo sanitario, ya que al no tener un lugar donde bañarse, lavar su ropa o hacer sus necesidades fisiológicas, aumentan los riesgo de ser proclives a enfermedades virales que son altamente transmisibles.

Es necesario que las autoridades sanitarias refuercen la vigilancia ante el recrudecimiento de la crisis migratoria, porque ante las condiciones en que se encuentran afuera de la Estación Migratoria, e incluso, con el solo hecho de dormir hacinados, cualquiera que pudiera tener una enfermedad de las vías respiratorias o tuberculosis, podría provocar un contagio rápido, masivo y quizás mortal. EL ORBE/ Marvin Bautista. www.elorbe.com