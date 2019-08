La Justicia al Servicio del Pueblo: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Al inaugurar el Conversatorio Interinstitucional Federación y Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró que la unión de esfuerzos es la mejor garantía para impartir una justicia pronta y expedita, sin permitir que los derechos de la ciudadanía sean vulnerados, “esto nos da la posibilidad y la seguridad de que caminaremos por el lado correcto”.

Ante la presencia del coordinador de Magistrados del Poder Judicial de la Federación, Fidel Quiñones Rodríguez, el jefe del Ejecutivo estatal celebró la voluntad política de los tres órdenes de gobierno, desde el más alto rango hasta el más modesto, para avanzar en la ruta del bienestar y el desarrollo, con el único deseo de servir mejor a la sociedad.

“Si estamos unidos no hay obstáculo que pueda detener las buenas prácticas y la marcha de la justicia, para que la gente pueda caminar con la certeza de que no habrá tropiezos, y si lo hace de forma pacífica se asegura que no haya quien violente sus derechos. Las normas jurídicas van a estar resguardadas en todas las instituciones”, aseveró.

Precisó que estos conversatorios, donde se realiza un intercambio de experiencias en materia penal, permiten que los jueces y magistrados estén más actualizados para poder diseñar inmediatamente estrategias en la defensa de los legítimos derechos de las y los ciudadanos, tal como se realiza todos los días en la Mesa de Seguridad, donde se actúa de manera responsable para que el delito no quede impune.

“Como servidores públicos del país y del estado tenemos que poner el ejemplo, para motivar a la sociedad a que tenga una relación fraternal dentro del marco del derecho y de esa forma nos va a ir mejor a todos”, manifestó Escandón Cadenas al precisar que como titular del Poder Ejecutivo estará al pendiente de los conversatorios.

En su participación, el coordinador de Magistrados del Poder Judicial de la Federación explicó que estos espacios son fundamentales por el intercambio de experiencias y porque refuerzan las ideas en materia de justicia, lo que, en esencia, ayuda a consolidar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral a favor de las y los ciudadanos, ya que con ello se imparte una justicia plena y efectiva, permitiendo “condenar a los culpables y absolver a los inocentes”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, señaló que mediante esta jornada se compartirán conocimientos entre las instancias federales y estatales para perfeccionar el sistema y procuración de justicia, y que responda con eficacia a las estrategias nacional y estatal de servir a la ciudadanía. “Las y los impartidores de justicia se ilustran día con día en temas para hacer conciencia de que somos aliados en la lucha por proteger a las personas y que persista la voluntad de hacer las cosas bien”.

Estuvieron presentes: la diputada presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el titular de la Guardia Nacional en Chiapas, Salvador Cordourier Solórzano; el representante de la 14ª. Zona Naval, Capitán de Fragata Carlos Ortega Tejeda; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto. Comunicado de Prensa