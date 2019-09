Rinde AMLO Primer Informe de Gobierno Destaca Apoyos Sociales y Política de Austeridad

* AFIRMÓ QUE SE HAN AHORRADO 145 MMDP CON LA CANCELACIÓN DEL NAIM, ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS Y SUELDOS ALTOS A FUNCIONARIOS, CANCELACIÓN DE PENSIONES A EXPRESIDENTES, ENTRE OTROS.

* RECONOCIÓ QUE TODAVÍA NO HAY BUENOS RESULTADOS EN EL COMBATE A LA INSEGURIDAD, Y QUE LA ECONOMÍA HA CRECIDO POCO.

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este domingo en su primer Informe de gobierno que la economía está creciendo poco y que no han sido buenos los resultados en el combate a la inseguridad, aunque por otro lado destacó que hay mejor redistribución de la riqueza entre los ciudadanos, y que hay unidad con los gobiernos estatales para enfrentar al crimen, sin apostar por la “guerra de exterminio”.

En su discurso de hora y media en Palacio Nacional, López Obrador dijo que su gobierno ha trabajado para hacer a un lado, poco a poco, la “obsesión tenocrática” de medirlo todo en función del “simple crecimiento económico”.

Lo fundamental, mencionó, “no es lo cuantitativo sino la distribución equitativa de la riqueza”, ya que el fin último es conseguir la felicidad de la gente.

El crecimiento económico, insistió, no tiene sentido como objetivo en sí mismo, sino como medio para lograr un objetivo superior, el bienestar general de los mexicanos. En varias ocasiones resaltó que el país tienen finanzas sanas, que no hay recesión, que no se ha aumentado la deuda, y que no hubo en este lapso de su administración un aumento de impuestos o nuevos gravámenes para la gente.

El titular del Ejecutivo aseveró que en lo que va de su gobierno se han logrado ahorros por 145 mil millones de pesos, con diferentes medidas, como las compras públicas consolidadas, evitando la corrupción y “lujos, opulencia y dispendios” que había antes para los funcionarios públicos.

Reconoce el problema de violencia

López Obrador reconoció que, en lo que va de su gobierno, “no son buenos los resultados” en la tarea de enfrentar al crimen, por lo que es justificado el reclamo de la gente.

“Todavía padecemos de inseguridad y de violencia”, dijo el presidente, aunque también apuntó que eso es una herencia de administraciones anteriores, que apostaron por el uso de la fuerza, con un “resultado catastrófico”, de muertos, desaparecidos y una crisis de derechos humanos.

“Estamos trabajando unidos los gobiernos estatales y el gobierno federal, no hay motivo para divisiones”, expresó sobre el combate a la violencia y la inseguridad, que calificó como su principal desafío, aunque también dijo estar confiado en que sí se logrará pacificar al país.

“Moralmente derrotados”

En la parte final de su discurso, López Obrador dijo que su gobierno ha contado con suerte, ya que los que considera como sus “adversarios” no han logrado conformar hasta ahora “un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos” y “están moralmente derrotados”.

Defiende cancelación del NAIM

El mandatario federal informó que ya fueron liquidados los contratos pendientes sobre el Aeropuerto de Texcoco o NAIM, cancelado por su gobierno, y defendió que fue la mejor decisión, ya que esa obra habría estado condenada a sufrir de “constantes hundimientos”.

Al apostar por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el mejoramiento del aeropuerto de Toluca y del actual aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de cuentas se lograrán ahorros por 100 mil millones de pesos, refirió López Obrador, y además se logrará resolver el problema de saturación de usuarios.

Destaca el papel de empresarios

El presidente, en al menos un par de ocasiones, destacó el papel del sector empresarial, ya que según dijo están cooperando e invirtiendo, con mayor compromiso social, creando empleos y pagando las contribuciones correspondientes.

En específico, agradeció a Carlos Slim, Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y a Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, por haberle dado preferencia al interés nacional, en la polémica que hubo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los contratos de gasoductos, y su renegociación. Sobre este tema, también resaltó lo que consideró como una “postura firme y propositiva de Manuel Bartlett”, director de la Comisión.

Ahorros

Entre los ahorros que destacó el presidente, en lo que lleva al mando del Ejecutivo, está el terminar con lo que llamó “asignación abusiva” de oficinas y vehículos para funcionarios, suprimir “viajes sin sentido” al extranjero, y el cierre de 51 representaciones del país en diferentes países, como parte de ProMéxico.

Mencionó la cancelación de las pensiones millonarias para expresidentes, el fin de la atención médica privada para altos funcionarios, y una reducción de 50% en el gasto de publicidad del gobierno.

Por otro lado, López Obrador dio las cifras de gente que ha sido beneficiada por los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y de tandas del bienestar, además de las becas para estudiantes. De cada 10 hogares en el país, según dijo, al menos 5 ya están recibiendo apoyos.

Llamado al Congreso

López Obrador, en su mensaje, hizo un llamado al Congreso, que inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones, para aprobar las reformas de revocación de mandato, consulta popular y eliminación del fuero, empezando por el del presidente de la República. Agencias

Ver Mensaje Íntegro en la Página 4.