Mercado “5 de Mayo» Sufre Filtraciones y Grave Deterioro, Urge Rehabilitarlo

* Un Día de Estos se Cae.

El techo está a punto de colapsarse lo que representa un peligro para locatarios y visitantes.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Decenas de comerciantes del mercado “5 de Mayo”, sufren constantemente en cada periodo de lluvias debido a que el edificio, principalmente el techado, no ha sido rehabilitado, aún cuando cuentan con documentos que señalan que han venido gestionando la intervención de la autoridad municipal desde la pasada administración.

El Secretario de la Asociación “Mercado 5 de Mayo”, Azael Velázquez Agustín, denunció que tienen documentadas diversas irregularidades en el Plan de Desarrollo Municipal del entonces Presidente Municipal Neftalí Del Toro Guzmán, y que fueron llevadas ante la Secretaría de la Función Pública, sin embargo las autoridades no le han dado el curso adecuado a sus demandas.

Aún cuando las nuevas autoridades hablan del combate a la corrupción con la denominada cuarta transformación, todo ha quedado en palabras, y señalan que existe un compromiso de inversión para este mercado público que nunca se realizó.

Por lo tanto, todavía los comerciantes siguen sufriendo de filtraciones de agua por las lluvias, además que algunas estructuras metálicas y láminas están a punto de caer, lo que podría derivar en un accidente en perjuicio de los usuarios y comerciantes de este Mercado.

También pidió a la actual administración responsabilizarse de atender las solicitudes de este mercado, ya que, en estos momentos son los principales responsables en caso de que suceda algún accidente que ponga en peligro la integridad física de los comerciantes y de quienes acuden a hacer sus compras en este centro de abasto público.

Argumentó que el área de comedores es el sector más afectado por la filtración de agua; indicó que, derivado de estas circunstancias, muchos de los locatarios han abandonado sus puestos al no querer correr el riesgo de un accidente, pero también por la situación de inseguridad que impera en este mercado del pueblo. EL ORBE/ Marvin Bautista