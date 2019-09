Inseguridad y Abusos Policiacos Imperan en Suchiate: Habitantes

* Además de Calles en Pésimas Condiciones.

Suchiate, Chiapas, 8 de septiembre.- Inseguridad y abusos de autoridad por parte de la policía municipal, persisten en esta localidad fronteriza con Guatemala, según denunciaron varios ciudadanos.

Agenor “N” informó que los elementos policiacos hacen detenciones de las personas, con el argumento que cometen faltas administrativas o insultos a la autoridad y les cobran fuertes multas.

Dijo que esto ha creado un malestar generalizado porque la situación económica está bastante difícil, hay desempleo y los salarios son muy bajos, entonces tener que pagar multas por delitos o faltas cometidas que solo caben en la cabeza de los policías, crea inconformidad.

Pareciera ser que tienen orden del jefe policiaco, un tal Demetrio, que es de Tapachula o de la alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, para generar ingresos a las arcas municipales a como de lugar, aseguró el denunciante.

Finalmente, señaló que se enteró que a una persona le cobraron una multa de 880 pesos porque presuntamente insultó a la autoridad y sus familiares no tuvieron otra que hacer el desembolso económico ante el temor que al detenido pudiera pasarle algo dentro de la celda.

CALLES EN MUY MALAS CONDICIONES

Por otro lado, se informó que las calles y avenidas se encuentran en muy malas condiciones por la falta de mantenimiento y los pobladores lamentan que cuando la hoy alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar anduvo en campaña, les hizo muchas promesas que hasta la fecha ha incumplido.

Ya se va a cumplir el primer año de su administración y es hora que no les da respuesta, mucho menos se ha vuelto a parar en la mayoría de las colonias, donde hay muchas necesidades en cuanto a infraestructura y seguridad.

En la Colonia 15 de Enero las calles se encuentran llenas de baches, alcantarillas colapsadas, en algunas partes los pobladores han tenido que colocar llantas para que quienes transiten no sufran accidentes.

Hay calles que se inundan cada que llueve y el alcantarillado pluvial no ven para cuando se los construyan, como es el caso de la calle principal de la colonia 15 de Enero que se inunda y es paso obligado de los estudiantes que van al COBACH.

En la colonia Zapata la problemática es similar a la de otras, tiene calles intransitables por causa de los baches llenos de agua. EL ORBE / Rodolfo Hernández González