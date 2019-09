Suchiate un Pueblo Sin Ley, Asaltos y Asesinatos a la Orden Día

*Por Ineficiencia de la Edil Sonia Eloina Hernández

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre.- El municipio fronterizo de Suchiate se ha convertido en este año en un pueblo sin ley. En las últimas horas se registró un asalto armado en pleno centro de la ciudad, en el que hubo varios disparos.

Por si eso no fuera suficiente, en otro sector de la cabecera municipal, una persona fue acribillada a balazos, y en ambas situaciones, no se sabe nada de los responsables.

Por la incapacidad de la aún alcaldesa, Sonia Eloína Hernández López, no ha podido responder a la exigencia de seguridad de la población, quienes han tenido que salir a las calles a marchar y protestar en contra de la impunidad del crimen común y organizado.

Los primeros reportes señalan que, con relación al asalto, Alexander ‘N’, de 35 años de edad, había acudido al banco Banorte, ubicado frente al parque central, a cobrar la cantidad de 40 mil Pesos.

Salió de ese lugar y abordó su vehículo, un Polo color rojo, con placas de circulación DPS-79 42 del Estado de Chiapas, y pretendía llevar el dinero a la empresa para la cual presta su servicio.

Sin embargo, poco más adelante fue seguido por dos sujetos que se desplazaban en un Jetta gris, quienes le dispararon en varias ocasiones. Una de esas balas le alcanzó el hombro derecho, pero no se detuvo.

Al no poder quitarle el dinero, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido.

Alexander fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Suchiate, pero por la gravedad de su lesión, fue remitido al Hospital Regional de Tapachula.

Como locos, los policías municipales recorrían a toda velocidad las calles de la cabecera municipal en busca de los agresores, pero todo fue en vano.

Mientras que, en otro sector de la ciudad, una señora reportó el artero asesinato de su esposo, Alfonso Noé N”, de 40 años y de origen guatemalteco, quien tenía su domicilio en la colonia “10 de Abril”, de ese municipio.

De acuerdo a las marcas visibles, al menos siete impactos producidos por un arma de fuego fueron los que cegaron la vida a la víctima, quien quedó tirado sobre la carretera de terracería que lleva a esa comunidad, a la altura del rancho bananero “San Ángel”.

En el lugar se localizaron varios cartuchos del calibre 9 milímetros. La persona sin vida, vestía playera azul celeste, pantaloncillos cortos color café y una gorra negra.

Elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Atención a Migrantes, arribaron al lugar, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Forense, para que se le fuera practicada la necropsia de ley.

En las dos situaciones fueron abiertas carpetas de investigación para indagar lo ocurrido y tratar de dar con el paradero de los involucrados.

A unos días del primer año de estar al frente de esa administración, Sonia Eloína tendrá que reconocer públicamente su fracaso en la administración pública y hacer un recuento de los hechos de sangre e impunidad que se han apoderado de ese municipio.

También tendrá que responder a los reclamos de la sociedad sobre el destino que han tenido los recursos del erario, porque los ciudadanos señalan que no hay obras, que la infraestructura local se está desmoronando a pedazos y que el área rural está peor. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello