Policías Federales Retiran Bloqueo del AICM

* Sin Lograr Acuerdos con la SSP.

Ciudad de México.- El bloqueo terminó después de horas de negociación con representantes del gobierno federal. Las pláticas terminaron sin acuerdos concretos, por lo que los inconformes amenazaron con bloquear nuevamente el acceso al aeropuerto de Ciudad de México.

En un mensaje, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que el gobierno no usaría la fuerza para reprimir a los policías.

«No caeremos en provocaciones que demandan el uso de la fuerza pública para controlar expresiones sociales. Llamamos a estos policías inconformes a que continuemos el diálogo para que construyamos juntos una solución», dijo.

Afirmó que se trata de un pequeño grupo no representativo y aseguró que en ningún caso van a perder derechos ni prestaciones.

«Conservarán su sueldo y si su decisión es no pasar a la Guardia Nacional, la respetamos, pero, para ellos les ofrecemos hasta 10 opciones», que van desde incorporarse a protección civil hasta el sistema penitenciario.

«Como puede ver las opciones son múltiples y variadas, si realmente un policía con vocación no encuentra en esto una opción que lo satisfaga es porque realmente ha decidido no darse por satisfecho», señaló.

Los inconformes bloquearon desde mediodía Circuito Interior, frente a la Terminal 1, lo que dificultó el acceso a cientos de viajeros que se disponían a viajar por el fin de semana largo con motivo de los festejos patrios.

De acuerdo con sus voceros, los federales buscan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firme un acuerdo para entregarles su indemnización antes de trasladarlos a la Guardia Nacional.

«Luchamos contra lo más pesado del narcotráfico y nunca nos rajamos, a pesar de que muchos compañeros cayeron o fueron descuatrizados, lo único que queremos es retirarnos dignamente», dijo uno de los policías a medios de comunicación nacionales. Agencias