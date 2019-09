Migrantes Africanos Esperan a la SER Para Obtener Pases de Salida

* Ya Déjenlos ir a Estados Unidos o Depórtenlos.

Afirmaron que continuarán con las protestas pacíficas para presionar al Gobierno por los Salvoconductos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Septiembre.- Migrantes africanos que se encuentran en plantón desde hace más de un mes afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI” permanecieron este domingo concentrados en su campamento instalado en la explanada principal del inmueble, y aprovecharon este fin de semana para recobrar energías y organizar las próximas acciones de protesta.

Aún cuando se había programado una segunda marcha para este domingo, el ambiente en la Estación Migratoria transcurrió en total normalidad, sin embargo, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal estuvieron resguardando el acceso, como lo han hecho desde hace más de 30 días.

Sin importar las condiciones adversas que han enfrentado, los extracontinentales se mantienen en la postura de exigir a las autoridades los pases de salida para poder transitar libremente por territorio nacional, cuya demanda no ha sido atendida porque el Instituto Nacional de Migración(INM) insiste que los miles de africanos salgan por la Frontera Sur.

“A pesar de la postura del INM, se espera que ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha tomado la rectoría de las políticas migratorias pueda cumplir con lo que establece la ley y por fin se le entregue los oficios de salida a los más de 3 mil 500 africanos que permanecen varados desde hace meses en Tapachula”, informó el Centro de Dignificación Humana.

Y es que han sido informados por la Secretaría de Relaciones Exteriores que entre el martes y miércoles arribarán a Tapachula funcionarios de la cancillería para atender el caso de los miles de extracontinentales.

Pese a esta noticia, los migrantes provenientes de países como El Congo, Angola, Camerún, Nauritania, Burquina Faso, Etiopia, entre otros, anunciaron que durante esta semana continuarán con las acciones de protesta, todas de manera pacífica, a fin de que se resuelva su problemática, y se les entreguen los pases de salid.

“Esperamos que ya nos resuelvan los pases de salida, queremos irnos porque estamos cansados, no tenemos techo para dormir, no tenemos comida, y las mujeres con niños están sufriendo, se están enfermando, queremos irnos”, sostuvo uno de los Africanos.

Afortunadamente, algunas iglesias cristianas han acudido a regalarles comida, sin embargo, muchas veces estos esfuerzos son insuficientes por la cantidad de personas.

Para este lunes se espera que los africanos continúen con las protestas pacíficas. EL ORBE/ Marvin Bautista.