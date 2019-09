Entre marchas, cantos, danzas y oraciones, los afroamericanos clamar salir de Tapachula.

Invocan a los Dioses Africanos

Marchan Afroamericanos Exigiendo Salir de Tapachula;

La Ciudadanía También Cansada Pide los Expulsen

*ALREDEDOR DE 200 MIGRANTES AFRICANOS, CUBANOS Y HAITIANOS, CAMINARON HACIA EL PARQUE CENTRAL PARA PRESIONAR AL GOBIERNO POR LOS OFICIOS DE SALIDA. *LOS AFROAMERICANOS SE ORGANIZAN PARA INICIAR UNA MEGAMARCHA DE TAPACHULA HACIA ESTADOS UNIDOS, DE NO ENCONTRAR RESPUESTA A SUS EXIGENCIAS.

Tapachula, Chiapas; 23 de septiembre.- El grupo de migrantes africanos que permanecen en plantón afuera de la Estación Migratoria “Siglo XXI” desde hace más de 30 días, marcharon nuevamente de manera pacífica por calles de Tapachula, para exigir a las autoridades migratorias la entrega de los pases de salida que les permita transitar libremente hacia los Estados Unidos.

El contingente de aproximadamente 200 personas, conformado por hombres, mujeres y niños, partieron de la estación migratoria hacia el parque “Miguel Hidalgo”, durante el trayecto lanzaron consignas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por su postura de negar los oficios de salida para los más de 3 mil 500 africanos que permanecen varados en Tapachula.

Los migrantes durante el trayecto realizaron las danzas y cantos tradicionales de sus países y lanzaron consignas como “Migración es una mafia”, “migración es un infierno”, “libertad a africanos”, también llevaban pancartas donde exigen a las autoridades cumplan con la ley y les entreguen sus documentos para que puedan abandonar la ciudad.

La marcha transcurrió de manera pacífica, sin embargo, estas acciones de protesta dejaron atónitas a las personas, ya que en los recientes días los africanos han salido a las calles con mayor frecuencia para presionar al Gobierno Mexicano. Al llegar al parque central, el contingente se concentró en la entrada principal del Palacio Municipal, que fue cerrado al público y vigilado por Policías Municipales que resguardaban el acceso al interior del mismo.

En la entrada del Palacio y frente a las cámaras de los medios de comunicación, un grupo de mujeres y niños se colocaron de rodillas y con las manos extendidas, pidieron a las autoridades mexicanas “libertad, libertad”, “estamos sufriendo, es un infierno, no tenemos comida”, “queremos pases de salida”.

Pablo vocero del grupo de africanos, dio a conocer que llevan un mes y 5 días de estar en plantón en la estación migratoria y pese a estar en condiciones extremas el INM no les entrega los pases de salida.

“Migración solo nos engaña, no nos da pases de salida, ya estamos desesperados, pero no nos dan respuesta, los africanos no queremos quedarnos aquí, queremos irnos al norte, pero no recibimos respuesta de nuestros oficios de salida, migración es una mafia, queremos libertad”, comentaron.

Cabe mencionar que en las próximas horas llegarán funcionarios de la cancillería mexicana, y se espera que cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tome las riendas de la política migratoria podrá darle solución a la problemática de los miles de africanos.

El vocero de los africanos afirmó que las protestas continuarán en los próximos días, pero lo harán de manera pacífica. EL ORBE/ Marvin Bautista.