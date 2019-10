Abordan Empresarios y AMLO Persecución Fiscal

Cd. de México.- Representantes de la iniciativa privada sostuvieron una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros del gabinete donde se trataron temas fiscales y las preocupaciones del sector empresarial.

«Está descartado lo de la persecución fiscal, lo que se logra con este tipo de reuniones es la claridad en los objetivos, tal vez haya que afinar algunas redacciones. Lo que se está buscando es no erosionar la base tributaria, ampliar el número de contribuyentes y evitar la defraudación fiscal en aspectos como la simulación de actividad, a lo que le llaman factureros», afirmó José Manuel López Campos, titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Añadió que se aclaró el tema del delito fiscal, pues de lo que se trata es que los contribuyentes puedan hacerlo de mejor manera y que se persiga al delincuente.

«En eso estamos de acuerdo, también estamos de acuerdo en que se persiga la informalidad», comentó.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que la iniciativa para equiparar el fraude fiscal con delincuencia organizada no va contra los empresarios.

«Fueron temas fiscales, temas de Hacienda, todo el tema fiscal, estamos felicitando que no haya incremento de impuestos. Estamos avanzados en todo esto y sobre todo algunas cosas que nos ponían nerviosos y ya vamos avanzando. Vale la pena mencionar algunas leyes como la iniciativa de delincuencia organizada, ya está muy bien explicada, que trae nombre y apellido, no va contra los empresarios, habrá algunos cambios de interpretaciones.

«Estamos en las mesas con el legislativo, estamos haciendo todos los ajustes para transitar y que las inversiones se sientan tranquilas», dijo Cervantes al ser cuestionado sobre el contenido del encuentro en Palacio Nacional.

En Twitter, López Obrador aseguró que las relaciones con el sector empresarial son inmejorables.

«El día de hoy lo dedicamos a dialogar y buscar acuerdos con el sector empresarial; afortunadamente son inmejorables las relaciones. Estamos cumpliendo el propósito de gobernar para todos, poniendo por delante el interés general», compartió en la red social.

Al encuentro también asistieron Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y Alfonso Romo, Jefe de la Oficina Empresarial.

Así como Armando Garza Sada, presidente de Alfa; Carlos Salazar, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), entre otros.

El Mandatario sostuvo otro encuentro con representantes de empresas internacionales, al que acudieron Francisco Merino, de Pepsico; Víctor Martínez, de Arcelor Mittal; Laurent Therivel, de AT&T; Daniel Bandle, AXA México; Manuel J. Bravo, de Bayer; Ernesto Torres Cantú, de Citibanamex; Luis Hernández, de DHL; Víctor Martínez, de ExxonMobil; Bruno Cattori, de FCA México; Vladimiro de la Mora, de GE; Francisco Garza, de GM; José Guillermo Zozaya, de Kansas City Southern; Enrique Perezyera, de Microsoft; Sofía Belmar, de MetLife; Fausto Costa, de Nestlé; Sergio Villalón, de Philips; Gustavo Cantú, de Seguros Monterrey, New York Life; Alberto de la Fuente, de Shell; Juan Ignacio Díaz, de Siemens; Jean-Pierre Nougier, de Thales, y Luz Adriana Ramírez, de VISA. Agencias