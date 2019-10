Otra Alcaldesa que Incumple Promesas de Campaña; Campesinos Enardecidos Protestan en Simojovel

*VIRIDIANA HERNANDEZ SE NEGÓ ATENDER A LOS INCONFORMES LOGRANDO DARSE ALA FUGA. *EN EL LUGAR RETUVIERON A LA REGIDORA MANUELA CRUZ PÉREZ Y AL SECRETARIO MUNICIPAL CÉSAR HERNÁNDEZ PÉREZ. * INICIA FISCALÍA INVESTIGACIÓN POR HECHOS VIOLENTOS EN SIMOJOVEL.

Tuxtla Gutiérrez.- Una congregación de unos 300 campesinos intentó retener a Viridiana Hernández, alcaldesa de Simojovel, Chiapas, por el presunto incumplimiento de promesas de campaña.

De acuerdo con reportes, pobladores de la localidad de Pueblo Nuevo Sitalá y de la comunidad La Ceiba, se presentaron a la Presidencia Municipal de Simojovel para intentar dialogar con la Edil; pero tras varios minutos sin recibir atención, intentaron ingresar por la fuerza al edificio.

Los inconformes se enfrascaron en una riña con los policías de la zona; no obstante, se dispersaron al escuchar disparos.

Viridiana Hernández logró escapar del sitio y ponerse bajo resguardo, mientras policías estatales se presentaron en el punto para reforzar la seguridad.

Los manifestantes exigían el cumplimiento de apoyos sociales para sus comunidades, los cuales no han sido otorgados. Agencias

Retienen a Regidora y Secretario Municipal

Tuxtla Gutiérrez.- Una turba de más de 200 de pobladores de la comunidad Pueblo Nuevo Sitalá del municipio de Simojovel, algunos con disparos de armas de fuego, retuvieron este lunes a la regidora Manuela Cruz Pérez y al secretario municipal César Hernández Pérez, informó la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez.

En los hechos ocurridos al mediodía, cuatro personas fueron heridas a balazos y tres fueron golpeadas durante los disturbios.

La Alcaldesa relató en entrevista, que más de 200 campesinos llegaron a la cabecera municipal de manera muy agresiva y detonando sus armas de fuego. No fueron por diálogo, sino a exigir que se les entregara dinero en efectivo y 800 pacas de láminas, denunció.

Viridiana Hernández dijo también que la turba llevaba retenido al síndico municipal Gilberto Martínez Andrade pero pudo ser rescatado, lo que no fue posible con la Regidora y el Secretario del Ayuntamiento, que fueron trasladados a Pueblo Nuevo Sitalá.

La Presidenta Municipal emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acusó que detrás de los hechos violentos se encuentra, presuntamente, el excandidato local del estatal partido Podemos Mover a Chiapas, Roberto Gordillo.

Por la tarde de este lunes la situación en el municipio era estable, pero no habían podido rescatar a la Regidora ni al Secretario del Ayuntamiento, indicó. sun