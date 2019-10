Rutilio Escandón Pone en Marcha Campaña de Vacunación Contra Influenza y Sarampión

*El Gobernador aseguró que no habrá pretexto que impida garantizar que las y los ciudadanos cuenten con medicamentos suficientes y hospitales dignos.

Al encabezar el arranque de la campaña de vacunación contra la Influenza Estacional y el Sarampión 2019-2020, así como la entrega de equipamiento y medicamentos al Hospital Básico Comunitario del municipio de Teopisca, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que en esta administración no se escatiman esfuerzos ni recursos para garantizar un servicio de salud de calidad para toda la población, con medicamentos suficientes y hospitales dignos.

“Nos dejaron un Estado hundido en la pobreza, saqueado y endeudado, pero como nosotros somos responsables y serios eso no será pretexto que impida que hagamos todo lo posible para sacar adelante lo más importante, que es la salud. Por ello estamos previniendo y comprando medicamentos permanentemente. Ya tenemos garantizadas las medicinas de todo este año, hasta diciembre”, enfatizó

Escandón Cadenas dio a conocer que por primera vez en la historia en Chiapas se ha logrado disminuir significativamente los casos de muerte materna, esto aunado a que se impulsa la prevención de enfermedades como Influenza, Sarampión, Dengue, Zika y Chikungunya. “Una de las preocupaciones es que la gente tenga salud. Por ello, estamos vacunando para evitar muertes por padecimientos prevenibles; no nos vamos a confiar, porque somos un gobierno que tiene mucha voluntad y decisión”.

Al puntualizar que el mayor compromiso de su Gobierno es lograr el bienestar de la gente, sin caer en malas prácticas o hacer gastos superficiales que ofendan la confianza de la ciudadanía, el mandatario exhortó a las y los habitantes de este municipio a trabajar juntos sin permitir que los conflictos los dividan para que el recurso alcance y se puedan elevar las condiciones de los hospitales, las escuelas, las carreteras y otros rubros.

El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que las unidades médicas y los centros regionales de vacunología están listos para iniciar la aplicación de un millón 300 mil vacunas contra la influenza para ser usadas hasta Marzo, sobre todo en la población más vulnerable; asimismo, dijo que la entidad está preparada para proteger a la sociedad del sarampión con 35 mil dosis para completar los cuadros vacunales de la niñez.

Por otra parte, mencionó que en Teopisca habrá una inversión cercana a los 1.5 millones de Pesos para que su centro de salud quede completamente rehabilitado, por lo que exhortó al personal a estar pendiente y cuidar de las instalaciones. “Estamos avanzando y nos sentimos muy contentos de estar entregando cada uno de los elementos que necesitamos para hacer del sector salud un lugar que verdaderamente proteja a la población”.

El presidente municipal, Abel Tovilla Carpio, en nombre de las y los habitantes, reconoció al Gobernador por su compromiso y responsabilidad en su quehacer, sobre todo en materia de salud, muestra de ello, dijo, es que desde hace unos días comenzó la rehabilitación del centro de salud, el cual se encontraba en abandono desde hace muchos años.

Estuvieron presentes el director de Salud Pública, Hermilo Domínguez Zárate; el director general del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, Alberto Cundapí Núñez; el gerente del IMSS Bienestar en Chiapas, César Ernesto Uhlig Gómez; la directora del Centro de Salud de Teopisca, Cinthia Irene Hernández Méndez; el director del Hospital Básico Comunitario de Teopisca, Humberto Cavioto Portugal; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 San Cristóbal de Las Casas, Octavio Coutiño Niño; y la presidenta del DIF municipal, Keila García Pérez. Comunicado de Prensa