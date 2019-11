Incompetente el Ayuntamiento Para Atender el Problema de la Basura; de Nada Sirve el Millonario Gasto Mensual

*MIENTRAS EL GOBIERNO DE OSCAR GURRIA HACE CASO OMISO A LOS RECLAMOS, TONELADAS DE BASURA SIGUEN EN MERCADOS, CENTROS DE ACOPIO Y EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. *LOCATARIOS DEL MERCADO SOCONUSCO SEÑALAN QUE EL PROBLEMA SIGUE CRECIENDO.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre.- Al cumplirse los primeros cuatro meses desde que el Ayuntamiento que aún preside, Oscar Gurría Penagos y compañía, decidió rentar a una empresa privada 30 camiones para la recolección de la basura en el municipio, el problema se ha agudizado

Los recursos para pagar esas facturas salen de los bolsillos de los tapachultecos. A esta altura ya se debieron haber destinado para eso unos 16,7 millones de Pesos que, literalmente, se fueron a la basura.

Esto, sin contar la renta de camiones de volteo para los mismos fines, el sueldo de los operadores, gasolina, reparaciones y otros gastos, que también paga el pueblo.

La todavía secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en el municipio, Yolanda Correa González, no ha tenido la capacidad de atender su responsabilidad.

El problema es visible en todos lados, pero, por poner un solo ejemplo, los locatarios del mercado ‘Soconusco’, al sur de la ciudad, expresaron su molestia por esa deficiencia del Ayuntamiento.

José Andrés Ruiz Romero, locatario de ese centro de abasto, expresó al rotativo EL ORBE, en voz de sus compañeros, que «ahora la contaminación está más grande, porque se están llevando muy poca basura y queda rezagada”.

Durante las lluvias, en ese lugar donde el Ayuntamiento tiene un centro de acopio de residuos sólidos, se forma lagunas de contaminación que, además, emana peste para todo ese sector en la ciudad y ese ha sido un factor por el que la población ya no acude a ese mercado.

Lamentó que tampoco cuentan con el apoyo o el respaldo de quien los representa como administradora de esas instalaciones comerciales, que en este caso es Consuelo López Espinoza.

«Sigue el abandono de este mercado. Mandan a personas que no saben nada. El Presidente Municipal no ha venido a hacer ningún recorrido. Ni siquiera se aparece, y ya para qué le mandamos oficios, si no hacen caso”, señaló.

De la administradora dijo que solamente entorpece las actividades en la zona de carga, donde manda a colocar rejas y botes para impedir que los comerciantes descarguen sus productos.

Lamentó que no exista el mínimo interés de las autoridades, cuando menos de conocer de cerca la problemática de insalubridad que se vive en ese lugar.

Recordó que, en las administraciones pasadas, por lo menos los funcionarios municipales llegaban para escuchar la problemática, “pero estos ni siquiera dan la cara y no resuelven nada”.

En resumen, consideró que este Gobierno Municipal, hasta el momento no ha dado resultados positivos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello