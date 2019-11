Cientos de Guatemaltecos Varados por Falta de Expedición de TVR: Coparmex

*ORGANISMOS EMPRESARIALES EXTERNARON SU PREOCUPACIÓN, DEBIDO A QUE LA PRÓXIMA SEMANA ES EL BUEN FIN Y NO AVANZAN LOS TRÁMITES PARA LA LLEGADA DE VISITANTES CENTROAMERICANOS.

* TANTO EL INM COMO LA SRE DEBEN DE AGILIZAR LOS TRÁMITES, AFIRMAN COMERCIANTES.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre.- Existe preocupación e incertidumbre porque por falta de expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), cientos de guatemaltecos están varados y no pueden para realizar sus compras, precisó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Costa Chiapas), José Antonio Toriello Elorza.

En rueda de prensa, donde estuvo acompañado del vicepresidente de ese organismo, Pascual Necochea Valdez, precisó que la próxima semana es el Buen Fin y muchos chapines no podrán cruzar para aprovechar las ofertas, situación que impactará severamente en la economía.

Reiteró que son muchos guatemaltecos que vienen hacer negocio, realizar compras, consumir en los restaurantes y hospedarse, pero no pueden cruzar a territorio mexicano por falta de material para la expedición de la TVR, tanto por primera vez como para aquellos que ya se les venció o está por vencer.

Hizo un llamado al Gobierno Federal, principalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración (INM) para que se amplíe el plazo de vigencia para los documentos vencidos o que están por vencer, mientras se lleva a cabo la sustitución, porque de lo contrario la economía de esta región será severamente afectada.

Toriello Elorza indicó que hace unos días la CANACO tuvo una reunión con la Delegada del INM, que prometió atender esta problemática, pero todo sigue igual y según se sabe no hay material, porque el que había fue utilizado con los migrantes, y otro argumento dado es que no hay presupuesto, mientras tanto se está dejando de hacer negocio con los visitantes guatemaltecos, los que tradicionalmente han fortalecido económicamente a esta región.

Mucha gente de Guatemala no ha podido cruzar, contingentes han sido regresados de la frontera, son clientes potenciales que vienen a comprar, se hospedan, comen, están haciendo negocios en la frontera sur, pero simplemente no pueden cruzar, “necesitamos urgentemente que tengan acceso porque ese es un gran problema que tenemos en puerta, sobre todo para el comercio regional”, sostuvo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González