Alcalde de Motozintla Desmantela Casa Ejidal

* En la Comunidad Agua Prieta.

Motozintla, Chiapas a 15 de noviembre de 2019.- Ejidatarios y vecinos de Agua Prieta en el municipio de Motozintla, desde el pasado martes a la 7 de la noche, mantienen retenida una de las patrullas de la policía municipal de Motozintla, a medida de presión ante el alcalde Jorge Villatoro, que dejo desmantelada y abandonada la casa ejidal de Agua Prieta, ya que supuestamente ahí iba a construir la cocina comunitaria, sin embargo comuneros rechazaron la obra y no era justo destruir su casa comunitaria, la cual fue construida desde hace muchos años para hacer otra obra, sin embargo a medida de revanchismo abandona la obra, se la otorga a la escuela, pero deja desmantelada la casa comunitaria ejidal.

Lo anterior fue dado a conocer por la directiva del comisariado ejidal, quienes acudieron a la presidencia para dialogar con el edil Jorge Villatoro, cosa que no lograron, ya que el alcalde salir por la puerta de atrás y se fue a otra actividad, hasta donde los siguieron los comuneros, hecho que molestó al presidente, que encaro a los ejidatarios con palabras altisonantes y como acción de venganza deja los trabajos abandonados, pero los habitantes de esa comunidad el pasado martes 12 de noviembre a las 7 de la noche que entró una de las patrulla a la comunidad, avecindados y ejidatarios, detienen la unidad, así como a los policías que iban a bordo, pero en un descuido los uniformados lograron escapar y la patrulla aún permanece en manos de los ejidatario de Motozintla, en espera que lleguen funcionario del ayuntamiento a recogerla y se comprometa a reparar la casa ejidal que quedo desmantelada además no fincar responsabilidad en contra de los habitantes de agua prieta. EL ORBE/Luis Javier Ramos