MORENA Amonesta a Monreal por «Influir» en Elección por el Senado

México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le impuso una amonestación pública al líder de los Senadores de ese partido, Ricardo Monreal, por haber influido en el proceso de la elección de la Presidencia del Senado.

Al resolver el recurso del expresidente de esa Mesa Directiva, el senador Martí Batres, quien buscó reelegirse en el cargo y protagonizó un enfrentamiento público con Monreal en ese proceso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de este partido dio la razón al quejoso.

De acuerdo a la resolución, se acreditó que Monreal pidió a algunos Senadores votar por una propuesta de Senadora mujer para ocupar la Mesa Directiva, cargo que correspondía a Morena. De eso habría resultado electa la legisladora Mónica Fernández y no Batres Guadarrama.

El documento establece, tras valorar 75 notas periodísticas presentadas por Batres, que Monreal habría descalificado su candidatura en declaraciones en medios de comunicación “en las que manifestó que ´no le brindaría su respaldo´ y, a su vez, sosteniendo la idea de la presunta necesidad de un cambio de género en la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado (…) generando con ello un enrarecimiento del proceso de elección y el rompimiento de la armonía partidista”.

En su investigación, la CNHyJ obtuvo el testimonio de los senadores Citlalli Hernández Mora y José Narro, de los que concluyó “ambos afirmaron haber sido persuadidos por Monreal, a fin de que respaldaran el planteamiento de una mujer como propuesta de la Fracción Legislativa de Morena en el Senado para la integración de la Mesa Directiva de ese Poder de la Unión”.

Con ello se probaría, según la Comisión, un comportamiento que no es acorde al estatuto de Morena, pues el Coordinador de la bancada “debía mantener una actitud imparcial respecto de las aspiraciones de cualquiera de los senadores integrantes de la fracción legislativa y no intervenir en su libertad de elección y deliberación máxima por la investidura que éste posee”.

Eso habría vulnerado principios constitucionales tales como el de equidad en la contienda que deben prevalecer en todo proceso democrático de elección. sun