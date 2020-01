COPARMEX Zona Costa Rechaza Ingreso de Nuevas Caravanas Migrantes

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Ante la presunta convocatoria para la formación de una nueva caravana de migrantes en Honduras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa de Chiapas externó su rotundo rechazo al ingreso de más extranjeros ilegales por la frontera sur.

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, exhortó al Gobierno Federal ha reforzar la vigilancia en toda la zona limítrofe con Guatemala para impedir el ingreso desordenado y violento de migrantes ilegales.

El ingreso violento de caravanas a finales del 2018 y 2019 dejaron entrever la incapacidad de las autoridades para frenar el ingreso de extranjeros al país, y es que aun cuando violentaron la soberanía y las leyes mexicanas, el Gobierno Federal les brindó todas las facilidades, situación que ha generado un sin fin de problemáticas sociales para la población del Soconusco.

Dijo que, las decisiones tomadas desde el centro del país al recibir a los migrantes han generado mucho daño en Tapachula y los demás municipios del Soconusco, principalmente en el tema económico y de seguridad, por ello, la postura del sector ante las nuevas caravanas es de no dejarlos ingresar a territorio nacional.

Aún cuando el afán de los migrantes, es supuestamente irse para los Estados Unidos, la postura del Presidente de ese país ha provocado que miles de los extranjeros queden varados en Tapachula y municipios aledaños y ante la falta de oportunidades, muchos se ven obligados a cometer ilícitos para obtener recursos.

La presencia de miles de migrantes ha provocado el incremento del índice delictivo, principalmente, robos a casa habitación, a comercios, asaltos, homicidios, pandilleros entre otros, situación que ha rebasado a las autoridades, y ha provocado zozobra entre la población.

En las caravanas pasadas ingresaron líderes de pandillas centroamericanas, señaló, ya que al no haber un control estricto para saber quiénes pasaron y al quedarse en Tapachula se han aliado con jóvenes de la región y han establecido grupos delincuenciales, ahora acechan a la población al incurrir en diversos delitos.

El entrevistado puntualizó que, no se pide al Gobierno Federal el cierre de la frontera, toda vez que esta medida afectaría fuertemente el ingreso de los visitantes guatemaltecos, quienes por años han sido el mercado potencial de Tapachula, situación que impactaría en la economía de la región en general.

Para finalizar, mencionó que, más bien, ante la convocatoria vertida en redes sociales para la formación de una nueva caravana en Honduras, se exige al Gobierno Federal el reforzamiento de la seguridad en la zona limítrofe con Guatemala y que no se permita el ingreso desordenado y violento de ilegales, y que no se tolere que extranjeros pisoteen la soberanía del país, además que no se queden a vivir aquí sino que sean llevados a otros estados. EL ORBE/ Marvin Bautista.