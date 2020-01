AMLO No Presentará Reforma Penal que Atente Contra Libertades

Ciudad de México, 29 de enero.-El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no presentará una reforma al Sistema de Justicia Penal que signifique un retroceso o atente contra las libertades.

«Claro que si (me comprometo), claro por convicción, pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al Presidente y a los Legisladores», dijo durante su conferencia de prensa mañanera.

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el borrador que hace unos días se filtró a los medios de comunicación sobre el paquete de reformas al sistema de justicia penal que fue criticado por presuntamente atentar contra la presunción de inocencia, extender el arraigo a diversos delitos, intervenir comunicaciones, entre otras violaciones.

El titular del Ejecutivo dijo que sus adversarios hicieron todo un escándalo sobre el tema y él se enteró leyéndolo en el periódico:

«Ese hombre autoritario, casi dictador era yo, y ahí me entero que había una ley que se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré, no la he visto y no la conozco».

El mandatario señaló que su gobierno tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión y la libre manifestación de las idea, pues como opositor denunció el autoritarismo y la falta de democracia.

«Eso no va a pasar porque no somos iguales y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie».

El mandatario rechazó que su gobierno esté detrás de esa reforma y, dijo, de ser el caso la Fiscalía General de la República ya es autónoma. Sun