Habitantes se Quejan por Incremento de Inseguridad y Falta de Servicios

* En la Colonia “Teófilo Acevo 2”.

Tapachula, Chiapas; 8 de Febrero.- De acuerdo a Fidencio Valenzuela Peñaloza, vecino de la fracción Santa Lucía de la colonia Teófilo Acevo 2, de esta ciudad, “es tanta la inseguridad en Tapachula que tenemos que vivir como encarcelados”.

Al enumerar las deficiencias que asegura están padeciendo en su colonia, precisó que también tienen serios problemas con el alumbrado público y con lo destrozado que están sus calles.

En el caso de la delincuencia, puso como ejemplo a su propia familia, ya que recientemente uno de sus sobrinos fue apuñalado en ese lugar y “por eso decidimos mejor estar encerrados”.

Relató que un grupo de delincuentes pasó a las casas a pedir cervezas y como no les dieron, empezaron a hacer escándalos y agredieron a las personas.

Por si eso no fuera suficiente, a la vuelta de su casa, también le hicieron lo mismo a otra familia y apuñalaron a uno más.

“En esta colonia no hay vigilancia policiaca ni recorridos de patrullas”, comentó al reconocer que también hay constantes robos en viviendas.

Afirmó que el Gobierno Municipal ha desatendido las necesidades de la colonia. Como el mantenimiento de las calles, “lo cual ha provocado algunos problemas de salud entre la población que vive en ese sector de la ciudad”.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades municipales que encabeza Oscar Gurría, para que pongan en marcha las estrategias necesarias para combatir la inseguridad, además de reparar el alumbrado público y las calles. EL ORBE / Mesa de la Redacción