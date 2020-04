Enésimo Operativo Para Desalojar a Miles de Migrantes en el Centro de Tapachula

*MAS DE 75 MIL EXTRANJEROS DEAMBULAN EN LAS CALLES.- *MAS TARDA LA POLICÍA EN CORRERLOS QUE ELLOS EN REGRESAR. *NO ACATAN LAS MEDIDAS SANITARIAS, PONIENDO EN RIESGO DE CONTRAER EL CORONAVIRUS A LA POBLACIÓN TAPACHULTECA.

Tapachula, Chiapas; 27 de Abril.- Cientos de elementos y funcionarios de los tres niveles de Gobierno realizaron diversos operativos en varios puntos de la ciudad, para desalojar a miles de migrante de diversas nacionalidades que insistían en desobedecer las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, por la Fase Tres de la contingencia por Covid-19.

En el acto, también fueron desalojados alrededor de 500 extranjeros que se habían apoderado de espacios públicos para la venta de comercio ambulante.

Dentro de las acciones, un grupo del operativo se dirigió a la avenida de ingreso a las oficinas de Regularización de Estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) al sur de la ciudad, donde había unas tres mil personas haciendo larguísimas filas para ser atendidos por esa dependencia.

Otros permanecían apostados en los lotes baldíos aledaños y unos más en las arterias viales cercanas al lugar.

Mientras eso ocurría, en el primer cuadro de la ciudad, los servidores públicos comenzaron con los comerciantes extranjeros, varios de los cuales argumentaron que ya tenían “permiso de sus líderes”, e incluso se resistieron, pero las autoridades se impusieron.

Luego fueron contra los grupos numerosos de migrantes que, aglomerados, se mantienen deambulando en varias esquinas de la ciudad sin tomar las medidas de prevención marcadas por las autoridades en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Las tareas fueron para prevenir la propagación del Coronavirus, en beneficio no solo para la sociedad chiapaneca, sino para los mismos extranjeros, quienes en cualquier momento también pueden salir infectados.

En el despliegue participó personal de Protección Civil, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Servicios Públicos, INM, Guardia Nacional (GN), Salud, entre otras dependencias.

Desde la semana pasada se les había hecho recomendaciones de que deberían de evitar las aglomeraciones, usar cubrebocas y guardar la sana distancia, pero no obedecieron.

Algunos se atrevieron a exigir a cambio, que el Gobierno les resolviera de inmediato su situación migratoria, pero que también les dotaran de empleo, vivienda y servicios médicos.

Sin embargo, los extranjeros solo unos minutos después de que las autoridades se retiraban, volvían a aglomerarse, con el riesgo de que, si alguno de ellos se encuentre infectado de Covid-19 o de alguna otra enfermedad mortal, pudiera diseminar el virus.

En la avenida principal de acceso a las instalaciones migratorias fue realizado, además, limpieza y sanitización, mientras que los migrantes tuvieron que acatar las disipaciones en materia de salud.

Los operativos también se realizaron en otros puntos de la ciudad, en donde se aplicó las normas establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Cabe mencionar que también fueron desalojados del primer cuadro de la ciudad, alrededor de 50 personas (hombres y mujeres), casi todos extranjeros, que estaban ofreciendo sus servicios de prostitución en la vía pública y sin cumplir ninguna medida sanitaria.

No se reportaron incidentes. En esas tareas también se buscó de manera intencional a personas que presentaran los síntomas visibles del Covid-19, pero no hubo alguna.

Se espera que, al estar vacías las instalaciones migratorias y la apertura de los países centroamericanos a recibir deportados, se reanude el aseguramiento de extranjeros que se encuentren de manera irregular en territorio nacional, como los miles que aún deambulan en la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello