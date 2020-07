Sin Endeudar más a Chiapas, Resolvemos los Problemas Urgentes: REC

En un mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que en el año y medio que lleva su administración, no se ha endeudado a Chiapas, sin embargo, se paga la deuda heredada por Gobiernos anteriores y se resuelven los problemas más urgentes de la población.

El mandatario señaló que a pesar de que los intereses son muy altos, se solventan gracias al desempeño transparente y la lucha contra la corrupción, sin dejar de beneficiar a la gente: “No hemos endeudado al Estado ni con un centavo. Somos un gobierno serio, responsable y comprometido; no vamos a echarnos para atrás, seguiremos cumpliendo”.

En este sentido, destacó la construcción de 14 Clínicas de Atención Respiratoria para pacientes con COVID-19, así como el abasto de medicamentos e insumos que, junto al esfuerzo de las y los trabajadores de la salud, han permitido atender dignamente a las personas que resultaron afectadas por esta enfermedad.

“Hemos hecho grandes inversiones; el dinero ha salido de los ahorros y economías gracias al combate a la corrupción, porque somos una administración honesta y los recursos públicos alcanzan para el pueblo”, expresó.

Escandón Cadenas dijo que pese a la pandemia, el Gobierno de Chiapas no se ha quedado de brazos cruzados, en cambio, trabaja todos los días a favor de las personas más vulnerables para que puedan contar con alimentos, así como en apoyo a los sectores productivos y, de esta manera, añadió, se realizan distintas acciones que consolidan el desarrollo y bienestar de las y los chiapanecos.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal refirió que como resultado de la colaboración y coordinación entre los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad, durante el primer semestre del 2020, la incidencia general de delitos bajó un 24 por ciento, mientras que en delitos de alto impacto se redujo un 44 por ciento.

“Esto quiere decir que si trabajamos en unidad, si compartimos de manera solidaria todas las responsabilidades con las autoridades federales, estatales y municipales, como lo hacemos en la Mesa de Seguridad, los resultados siempre serán positivos a favor del pueblo de Chiapas”, concluyó. Boletín Oficial