Rutilio Escandón y Zoé Robledo Ponen en Marcha Módulo Hospitalario del IMSS Para Atender COVID-19

*EL GOBERNADOR DESTACÓ LOS BENEFICIOS QUE TRAERÁ LA CLÍNICA, DE TRABAJAR EN UNIDAD POR LA SALUD. *EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS RECONOCIÓ EL TRABAJO CONJUNTO PARA QUE NINGÚN PACIENTE SE QUEDE SIN ATENCIÓN MÉDICA.

Tuxtla Gutiérrez.- Al acompañar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, en el inicio de operaciones del Módulo Hospitalario Temporal No. 38 en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que esta clínica contribuye al fortalecimiento de la salud de las familias chiapanecas, y obedece a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, de mantenerse unidos para servir a México.

“Así lo hacemos en Chiapas, por eso tenemos resultados favorables, porque la ayuda se multiplica para ir por los objetivos, en este caso, de la salud. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario, y esta clínica del IMSS se suma a las 14 que instalamos en la entidad, que han significado mayor control de la enfermedad y menores contagios”, expresó el mandatario.

Subrayó que en la entidad se trabaja como un solo sistema de salud, donde instancias federales, estatales y municipales no sólo comparten conocimientos y experiencias, sino equipos, medicamentos e insumos, para atender de manera digna, profesional y humana a la población afectada por el coronavirus; asimismo, enfatizó la labor conjunta de las brigadas médicas que recorren casa por casa con el fin de detectar casos.

Luego de mencionar que en este espacio se tratará a pacientes que han logrado estabilizarse, Escandón Cadenas reconoció al titular del IMSS, Zoé Robledo, por el servicio que brinda a la nación en estos momentos difíciles por la pandemia, así como a la jefa de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias, quien estuvo en este recorrido, por su entrega, responsabilidad y compromiso con México.

Igualmente, resaltó la labor de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, operadores de ambulancias, personal de intendencia, laboratoristas, y en general de todas y todos los trabajadores de la salud, que se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia de COVID-19.

“Tenemos todo para atender a la población, pero lo mejor es que contamos con un gran recurso humano, que trabaja con amor y entrega el corazón en el cuidado de sus pacientes”, apuntó al destacar que la salud es un derecho humano, por lo tanto en Chiapas se otorga sin distinción, ni condicionamiento, ya sea que la persona esté o no afiliada a alguna institución.

Tras el recorrido y la explicación técnica sobre la operación del complejo hospitalario, Zoé Robledo precisó que esta unidad médica permitirá desahogar al Hospital General de Zona No. 2 “5 de Mayo”, a fin de que ningún paciente de COVID-19 se quede sin atención médica, pues está diseñado para atender a quienes se encuentran en proceso de recuperación y ya no requieren cuidados intensivos.

Indicó que tanto la reconversión hospitalaria como las unidades temporales forman parte de la estrategia derivada de la instrucción del presidente López Obrador ante las tristes experiencias en otros países, donde tuvieron que tomar decisiones muy dolorosas sobre qué hacer ante los escasos recursos. “En México tenemos que lograr que todo aquel que requiera una cama de hospital o todo aquel que se ponga grave y requiera ventilación mecánica, cuente con ello”.

El director general del Seguro Social expuso que se trabaja con todos los gobiernos estatales para crecer y reconvertir hospitales, como el que hoy entra en operación en Tuxtla Gutiérrez, y los que la empresa Cemex diseñó y construye en Mexicali, Puebla, Culiacán, Tlalnepantla y Fresnillo.

Robledo Aburto también destacó el trabajo de la enfermera Fabiana Zepeda; el acompañamiento del representante sindical, Fernando Pérez Coyante; el desempeño del titular del Órgano de Operación Desconcentrada (TOOAD) en Chiapas, Leobardo Ureña Bogarín; y la disposición permanente del secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. Comunicado de Prensa