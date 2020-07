Solicita ERA al Sector Salud Dotar a la Población de Cubrebocas con las Especificaciones de la Cofepris

* SOBRE TODO A LOS QUE MENOS INGRESOS ECONÓMICOS TIENEN Y NO PUEDEN GASTAR EN ESTOS INSUMOS”. *A FIN DE PREVENIR MAYORES CONTAGIOS DE COVID-19.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Salud federal, dotar de manera gratuita a la población, cubrebocas que cumplan con las especificaciones de la Cofepris, a fin de prevenir mayores contagios de Covid-19. Esto -dijo- como una política pública para prevenir esta enfermedad.

Asimismo, realizar campañas de concientización sobre la importancia de su buen uso y tratamiento para su desecho, pues representa un residuo de riesgo infeccioso para la salud pública el tirarlo en la calle o de manera incorrecta.

Y es que el Senador chiapaneco dijo que entraremos a una nueva normalidad, en donde paulatinamente, la población retornará a sus actividades cotidianas.

Por lo que la sana distancia será una medida que formará parte de nuestra vida, al igual que lavarse las manos reiteradamente, saludo sin contacto físico, uso de gel y de cubrebocas, así como sanitización continúa en centros de trabajo, restaurantes, escuelas, negocios, gimnasios, peluquerías, restaurantes, hoteles, etc.

No obstante -explicó Ramírez Aguilar- al salir del confinamiento, no siempre se podrá mantener la sana distancia y mantener contacto con algún contagiado representa un peligro para la población, sobre todo en el transporte público o en lugares con alta conglomeración como los mercados públicos o los supermercados.

Es así que una de esas medidas preventivas lo representa el cubrebocas, ya que el Covid-19 se transmite de persona a persona por las gotitas de saliva que salen de la boca del infectado al hablar, toser o estornudar, por lo que se ha recomendado su uso al salir de sus hogares o en lugares con poca ventilación o en encierro donde no es posible la sana distancia.

“Por ello mi exhorto ante las Autoridades de Salud Federal, para que sean ellos lo que, además de explicar la importancia del uso y el manejo del cubrebocas, los repartan a la población en general, sobre todo a los que menos ingresos económicos tienen y no pueden gastar en estos insumos”, concluyó. Boletín Oficial