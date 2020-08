En Marcha Auditorías Físicas al Ayuntamiento de Tapachula que Encabezó Oscar Gurría

*SE HABÍA SUSPENDIDO DEBIDO A LA PANDEMIA.- *DETECTAN FACTURAS APÓCRIFAS, EMPRESAS FANTASMAS, NEPOTISMO, DESAPARICIÓN DE RECURSOS MATERIALES, AVIADORES, FALSIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto de 2020.- La contingencia interrumpió la auditoría contable que se estaba realizando a la administración que encabezó el exalcalde, Oscar Gurría Penagos, pero ya ha sido reactivada.

Se sabe, hasta el momento, que se ha detectado facturas apócrifas, alteración de costos, empresas fantasmas, nepotismo, desaparición de recursos materiales, aviadores, autocontratos, falsificación de actas de Cabildo y otros documentos oficiales.

Mientras esas investigaciones avanzan, este martes arribaron a Tapachula auditores federales y estatales por la verificación física de las obras que pagó el Ayuntamiento local durante el periodo de Gurría, además de otras derogaciones.

En una de las primeras acciones, el grupo de especialistas se dirigió a la colonia Xochimilco, al norte de la ciudad, donde se reunieron con los representantes de los colonos para corroborar las denuncias.

Ahí, Brenda Olvera, de los que llegaron a la ciudad por parte de la Auditoría Superior, dijo a rotativo EL ORBE que realizarían mediciones las calles que supuestamente se construyeron en ese periodo y las condiciones en las que están realmente.

Señaló que todavía van a checar cómo están las obras y los posibles desperfectos, y que por lo mismo no se puede adelantar el dictamen final.

La idea, según dijo, no solo es atender la petición del Ayuntamiento actual de verificar todo, sino también de dar solución a las inconformidades sociales por obras mal hechas, si es que se llegan a comprobar.

Por su parte, Roberto Carrasco Hernández, presidente del Comité ProDefensa de la colonia Xochimilco, comentó en entrevista para este rotativo que, durante los meses que estuvo de alcalde el finado Gurría, se hicieron dos obras en ese sector de la ciudad.

Uno de ellas, un dren pluvial con una toma de agua, mientras que la segunda se trata de la introducción de drenaje público en un tramo de la Avenida Chiapas.

La inconformidad de las personas es el estado que guarda hoy la calle, señaló, que no tiene el acceso que debería tener y, al final de cuentas, se hicieron varias modificaciones al proyecto que ha provocado fallas en el funcionamiento, al grado de que el transporte público ha dejado de pasar por esa supuesta calle nueva, que está en pésimas condiciones.

La calle se encontraba en condiciones aceptables, dijo, hasta antes de que llegara la administración de Gurría y la despedazara para la introducción de la tubería, pero la dejaron casi intransitable.

Informó que, en la suma total, el Gobierno del extinto reportó que se había hecho una inversión superior a los seis millones de Pesos, «y no vemos el funcionamiento».

En el caso de la otra obra, comentó que apenas quedaron en la primera etapa, pero que tampoco ven ningún beneficio.

«Las obras no son de calidad, porque se ve a grandes rasgos. Además de que lo que se priorizó no era esto. Ese proyecto lo hicieron de la noche a la mañana», recalcó.

En lugar de eso, habían firmado para que se construyeran algunos puentes en las vialidades que, con el paso del tiempo, se fueron desplomando y no hay accesos, además de la rehabilitación de calles.

Acompañado de otros representantes vecinales, acompañaron a los auditores a recorrer ambas obras, en donde se hicieron mediciones, se tomaron muestras, se realizaron videos y otras evaluaciones físicas.

«Estamos viendo que la situación cambie y que la corrupción deje de imperar en estos momentos. Todo lo que hoy se hace es por el bien de la colonia», afirmó.

De igual forma, que esa situación no es exclusiva de la colonia Xochimilco, «sino es de todas las colonias porque todos tenemos este problema». EL ORBE / M. Cancino