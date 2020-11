Comerciantes del Sendero Peatonal Exhorta al INM Otorgar Buen Trato al Turismo Durante el Buen Fin

*SOLICITAN A LAS AUTORIDADES FEDERALES ESTABLECER OPERATIVOS DE VIGILANCIA, PARA EVITAR QUE AGENTES DE MIGRACION COMETAN ACTOS ARBITRARIOS CONTRA QUIENES NOS VISITAN EN PLAN DE COMPRAS.

Solicitan que se agilicen los trámites administrativos en los puentes internacionales y no sirva de obstáculo para la llegada del turismo formal.

Tapachula, Chiapas; 05 de Noviembre del 2020.- Ante la inminente llegada de miles de turistas guatemaltecos a Chiapas para aprovechar al máximo las ofertas del programa «Buen Fin», empresarios locales pidieron a las autoridades federales vigilar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) para que no extorsionen a los visitantes.

Roberto Alejandro García Zenteno, en representación de empresarios del Sendero Peatonal de Tapachula, dijo en entrevista para EL ORBE que, en el tiempo en que estuvo cerrada la frontera con Guatemala, los agentes migratorios cometieron ese tipo de actos de corrupción.

«Sí era una extorsión bastante fuerte, porque los de Migración sabían que no había permiso de entrada; entonces obviamente aquella persona que viniera de Guatemala era seguro que se les tenía que dar una buena lana», señaló.

Así también, que los cruces fronterizos con Centroamérica han reiniciado operaciones, los sectores productivos de la región Soconusco han solicitado formalmente al Gobierno Federal que se agilicen los trámites administrativos en los puentes internacionales y no sirva de obstáculo para la llegada del turismo formal.

«Estamos muy entusiasmados de que llegue ya el Buen Fin. El Gobierno ha dicho que va a adelantar la mitad de los aguinaldos para que se pueda comprar y por eso hay la esperanza de que en la frontera permitan que los visitantes de Guatemala lleguen a invertir a Tapachula y a os municipios aledaños», abundó.

También reconoció que desde que se abrieron de nuevo los puentes, el 18 de Septiembre, se incrementó la llegada de los consumidores y con ello las ventas aumentaron, pero no en la dimensión que se esperaba.

Y es que, dijo, las autoridades de ese país han extremado la vigilancia y las medidas preventivas para evitar la propagación del mortal virus del Covid-19, «que es lo que deberían estar haciendo acá; es decir, que Salubridad vigilara que todos trajeran cubrebocas y se cumpliera con los planes de sanidad en cada negocio».

En Tapachula es cada vez mayor el número de personas que no usa el cubrebocas ni acatan el resto de las indicaciones de Salud, pero nadie les dice algo, dijo.

Hizo énfasis que la pandemia sigue circulando en las calles de la ciudad y que falta mucho para una vacuna, y eso podría ser quizá hasta mediados del próximo año.

En este mes y medio que lleva abierta la frontera y que también se aplicó la «Nueva Normalidad», calculó que las ventas, al menos en la región, aumentaron hasta en un 50 por ciento comparadas con meses anteriores.

Comentó además que hay la expectativa de un incremento considerable en las actividades de comercialización y de prestación de servicios en los once días que durará el Buen Fin, a partir del próximo lunes 09 de Noviembre.

Durante la parte crítica de la pandemia, alrededor del 40 por ciento de los establecimientos en el Sendero Peatonal cerró, la mayoría de manera definitiva. EL ORBE / M. Cancino