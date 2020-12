Exhortan a los Habitantes de Tuxtla Gutiérrez Mantener Medidas Sanitarias

*Ante Incremento en Casos de COVID-19.

Tuxtla Gutiérrez.- Ante el aumento de movilidad en las calles, debido a las celebraciones decembrinas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos, principalmente a quienes habitan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a cuidarse con mayor responsabilidad y reforzar las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

Subrayó que se han intensificado los filtros y las brigadas médicas que recorren casa por casa en los diferentes municipios, sobre todo en la capital chiapaneca, ya que en los últimos días se ha registrado un aumento de casos de coronavirus, por lo que exhortó a no bajar la guardia pues es un padecimiento muy infeccioso y peligroso, que incluso puede ser mortal.

“En los últimos días se han elevado los contagios en nuestra capital, por su alta movilidad, por lo que la recomendación es que te quedes en casa y evites salir a la calle si no es necesario, y en caso de hacerlo, usar el cubrebocas, guardar sana distancia de al menos dos metros, no tocarse la cara, así como lavarse o desinfectarse las manos constantemente, pues de esa manera también te cuidas y proteges a tus seres queridos”, apuntó.

El mandatario enfatizó que aunque Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es fundamental continuar con las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, a fin de avanzar en el combate y erradicación de esta enfermedad.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el trabajo en conjunto que realizan las autoridades federales, estatales y municipales que integran las Mesas de Seguridad Estatal y Regionales, pues además de contribuir al combate de los actos delictivos, se han sumado al fortalecimiento de los protocolos de salud y protección civil, en beneficio de las familias chiapanecas.