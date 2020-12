Destaca Rutilio Escandón Entrega de 2 Mil 500 Escrituras Públicas en lo que va de su Administración

En el marco de la entrega de escrituras públicas, en beneficio de 150 familias de la Colonia Jardines del Pedregal de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que en tan sólo dos años de su Gobierno se han entregado casi 2 mil 500 escrituras públicas, en comparación con las 200 que se proporcionaron durante la administración pasada.

Acompañado del subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), David Ricardo Cervantes Peredo, y del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, el mandatario subrayó que este acto es un claro ejemplo de que en Chiapas se hace justicia social, pues estas acciones no son una dádiva sino el cumplimiento de un derecho constitucional y humano que tienen las personas de acceder a un patrimonio.

“Con este documento tienen certeza jurídica sobre sus viviendas, ya pueden disfrutarlo con seguridad, incluso pensar en que se puede convertir en una herencia para sus hijas e hijos. La batalla de muchos años por llegar a este momento se ha hecho realidad, gracias a ustedes mismos porque hicieron posible que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser sus autoridades y atender esta añeja demanda”, apuntó.

Tras otorgar Convenios de Regularización a 264 familias de la Colonia El Salvador, quienes iniciarán el proceso de escrituración, Escandón Cadenas destacó que su Gobierno trabaja de manera honesta y transparente, por eso los recursos están alcanzando para concretar estas acciones a favor del bienestar y atender las necesidades más urgentes de la población ante la pandemia y las contingencias provocadas por las lluvias.

Precisó que aunque se ha lanzado el reto de usar cubrebocas para evitar riesgos de contagios de Covid-19, es una medida voluntaria y que su Gobierno no reprimirá ni sancionará a quienes no lo usen. Asimismo, sostuvo que la vacuna contra el COVID-19, pronto llegará a México y se iniciará su aplicación, sin embargo, en lo que eso sucede, hay que reforzar las medidas preventivas y de autocuidado.

Al puntualizar que para el presidente de la República, Andrés López Obrador, el acceso a una vivienda es un derecho fundamental, Cervantes Peredo reconoció la voluntad política y el trabajo coordinado que mantienen los Gobiernos Estatal y Municipal, al patentizar con este acto su compromiso de brindar certeza y seguridad jurídica al patrimonio de las familias que más lo necesitan.

“En este nuevo Gobierno de México, trabajamos para dar certeza a alguien que ocupa una vivienda. El derecho a una casa significa no sólo tener un techo que sea seguro y resistente a un sismo, y que su espacio esté diseñado acorde con la forma de vida de la localidad, sino que también se complemente con el documento que acredite la legalidad de su propiedad. Y Chiapas está avanzando en garantizar ese beneficio”, indicó. Boletín Oficial