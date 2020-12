León vence a Pumas y es campeón del Guardianes 2020

El León es el Nuevo Campeón del Futbol Mexicano

LEÓN 2 (3) – (1) 0 PUMAS

Domingo, 13 de diciembre de 2020 23:19 | Deportes | FUTBOL-LEON

Ciudad de México, 13 de diciembre.- Probablemente no haya sido el León más vistoso en la era de Ignacio Ambriz como su entrenador, pero eso poco importa. Los del Bajío ganaron el octavo campeonato de su historia, se han metido en el top cinco de clubes más ganadores y han cerrado el círculo virtuoso que trabajaron para dominar un estilo de futbol que los llevó al éxito.

Cómo héroe inesperado, Emmanuel Gigliotti. El argentino que vivió un auténtico infierno en Toluca llegó al cuadro esmeralda con la misión de recuperar algo de cartel y vaya que lo ha hecho. De sus goles (uno en la ida y otro ayer), los Panzas Verdes abrieron la puerta para vencer a los Pumas (2-0, 3-1 el global) para coronarse en el Guardianes 2020, un torneo complejo por lo que se vive en México y el mundo por la pandemia.

Los universitarios, que habían sorprendido por la fúrica reacción ante Cruz Azul en las semifinales, no encontraron la fórmula para pelear en la vuelta de esta final. Regresó Fredo Talavera a la portería, pero no fue diferencia, de hecho queda la impresión de que pudo hacer más en el gol de Gigliotti, al minuto 12, con el que los locales comenzaron a acariciar la corona.

Al ataque, los Pumas igual de verticales que siempre aunque con menos servicios a Juan Dinenno y por ende, menos rebotes dentro del área rival que pudieran recoger el resto de sus atacantes. Ante la poca reacción puma, los jugadores del León comenzaron a dominar el balón, el tiempo y a su rival. Accidentes como el choque entre Mosquera y Vásquez o el abandono de Mena a minutos de haber iniciado el juego, broncas cómo la que quiso organizar Vigón e historias románticas como la de Nacho González, quien se retiraran con otro título en la bolsa.

Ya al 83, otro jugador que había estado ausente, Yairo Moreno, marcó el segundo de la noche, el que aseguraba el campeonato y terminaba con el sueño auriazul. El León es ocho veces campeón del futbol mexicano y el proyecto de Nacho Ambriz por fin encontró premio, o mejor dicho, lo ganó, con un estilo dominado, con la convicción de hacerlo. Si Nacho se va de León, lo hará como campeón. SUN