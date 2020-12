Reconoce INM que Migrantes en “El Hueyate” Tuvieron Covid-19; Por Mano de Obra Barata, Extranjeros Desplazan a Chiapanecos

* EL RECIÉN NOMBRADO DELEGADO DEL INM EN CHIAPAS, ACEPTÓ QUE LOS CERCA DE 20 MIGRANTES QUE RESULTARON INFECTADOS FUERON AISLADOS EN LA GARITA DE HUIXTLA, PARA EVITAR QUE SE PROPAGARAN LOS CONTAGIOS EN LA ESTACION “SIGLO XXI”.

Tapachula, Chiapas; 20 de diciembre del 2020.- El general de brigada, Aristeo Taboada Rivera, recién nombrado delegado en Chiapas del Instituto Nacional de Migración (INM), reconoció que algunos migrantes que fueron asegurados y remitidos a instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de Tapachula, presentaban coronavirus.

Sobre los extranjeros que estuvieron contagiados por el mortal virus y que después fueron aislados a la antigua estación migratoria denominada «El Hueyate», tal y como lo dio a conocer oportunamente el rotativo EL ORBE, el general opinó que “todo ser humano está expuesto a ser contagiado por Covid-19, pero atendido oportunamente sale adelante”.

Añadió que todos los migrantes que busquen ingresar a territorio mexicano, tienen que hacerlo de manera ordenada, regulada y segura, tal y como lo marcan las leyes existentes en territorio nacional.

Cuestionado sobre la información que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas de migrantes en México, que se tiende a militarizar el INM, expresó que, en Chiapas, es el único militar que viene hacer cumplir con la reglamentación.

Además, según su versión, de momento no se tiene ningún agente migratorio con Covid-19.

Cabe destacar, que desde que antes y después de que asumiera el cargo, no se han visto los operativos para revisar documentos de decenas de miles de migrantes que deambulan en el centro de la ciudad, que es una demanda permanente que han hecho los sectores productivos y la misma sociedad civil, ya que los extranjeros no respetan las leyes mexicanas, más cuando se tiene la emergencia nacional del coronavirus.

Migrantes Desplazaron a los Chiapanecos

Miles de migrantes varados en Chiapas han desplazado a los mexicanos que buscan algún empleo en los municipios fronterizos con Guatemala, ya que la mano de obra que ofrecen los centroamericanos es barata y se les puede pagar menos del sueldo mínimo, lo que afecta al ciudadano que vive en territorio nacional.

Desde el inicio de las caravanas, miles de migrantes salieron de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y otros países, cruzando Centroamérica de manera indocumentada para internarse a territorio mexicano y eso provoco que las oportunidades de empleo favorezcan a los migrantes, quienes no tienen derecho a exigir las prestaciones de ley o un salario justo.

Al respecto Denis Olivera Aguirre, secretario general de la Asociación Impulsora para el Desarrollo de los mercados en la región Soconusco, consideró que, en Tapachula, la delincuencia es cometida en un 90 por ciento por esos grupos de extranjeros indocumentados, la cual ha crecido de manera alarmante.

“Tengo entendido que les pagan hasta 70 pesos por trabajar al día y eso motiva a que vengan miles de migrantes cada día. Además, existe el programa de la Secretaría de Bienestar, donde da preferencia laboral al extranjero, pagándoles hasta 2 mil 500 pesos quincenales por cinco horas al día, pero se desplaza al chiapaneco”.

Estableció que son los migrantes hondureños -principalmente- quienes han venido afectar a Chiapas, por su naturaleza violenta y porque muchos e ellos tienen antecedentes penales.

“Tristemente el gobierno federal no se ha preocupado por darle empleo temporal a los mexicanos, ya que las oportunidades laborales han bajado porque no se ha tomado en consideración a los nacionales, porque todo se lo están dando a los extranjeros que arribaron de manera ilegal”, criticó.

Así también, que, a raíz de la pandemia, un 80 por ciento de los mexicanos han sido afectados “y, a pesar de ello, se continúa favoreciendo a los migrantes que vienen a terminar con la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas”. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez