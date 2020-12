Condiciones Deplorables y Falta de Medidas Sanitarias en la Estación Migratoria “Siglo XXI”

* ASEGURAN QUE EN CUARTOS REDUCIDOS DUERMEN HACINADAS HASTA 25 PERSONAS, MIENTRAS QUE OTRAS TIENDEN COLCHONETAS A LA INTEMPERIE.

* NO HAY INSUMOS PARA EL LAVADO DE MANOS, GEL ANTIBACTERIAL, NI CUBREBOCAS. TEMEN CONTRAER COVID-19, COMO LO OCURRIDO EN LA ESTACIÓN “EL HUEYATE”.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre del 2020.- Extranjeros que han ingresado a la Estación Migratoria ‘Siglo 21’, ubicada al norte de la ciudad, denunciaron ante EL ORBE que en esas instalaciones federales no se tienen las medidas sanitarias mínimas; es más, que no se usa el cubrebocas ni se aplica la sana distancia.

La migrante Roxana “N”, explicó que hay niños de meses de edad, sin que se les pueda garantizar la salud.

“Antes de ingresar, los agentes de Migración nos quitaron el gel; ya cuando estuve ahí salimos al patio, ponemos nuestras colchas y nos tiramos afuera en el suelo porque los cuartos los cierran”.

En esos cuartos, según dijo ante las cámaras de este rotativo, hay tres camarotes para una mínima cantidad de personas, mientras que las personas tiran sus colchones al suelo para poder medio dormir.

“En cada espacio se quedan de entre 20 y 25 personas amontonados y más con esta pandemia no hay medidas sanitarias”, insistió.

De igual forma, en esas instalaciones migratorias -al menos durante su estancia- había unos 400 migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños e incluso costarricenses.

Mientras que, afuera, y deambulando por la ciudad, hay decenas de miles que están tramitando su legal estancia en el país en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque muchos prefieren guardar su identidad por su pasado delictivo en sus naciones de origen. EL ORBE / M. Blanco