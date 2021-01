Líderes Magisteriales Rechazan Volver a las Aulas al No Garantizarse la Protección de los Alumnos

*DAREMOS CLASES SIN ARRIESGAR LA VIDA DE LOS ALUMNOS, SIEMPRE Y CUANDO EL GOBIERNO FEDERAL ASUMA SU RESPONSABILIDAD, GENERANDO LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES Y CENTROS ESCOLARES, REITERARON DIRIGENTES DE LAS SECCIONES 7 Y 40.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En Chiapas no están dadas las “condiciones óptimas” para que el regreso a clases de miles de niños y niñas a las escuelas rurales y urbanas del Estado, pues la mayoría de ellas carecen “hasta de agua potable”, advirtieron hoy líderes de las dos secciones sindicales magisteriales de Chiapas.

Pedro Gómez Bámaca, de la Sección 7, y Armando Falconi, de la Sección 40, ambas adheridas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijeron este martes que ellos están dispuestos a regresar a clases siempre y cuando sea el gobierno federal el que asuma el riesgo que implica el retorno en las actuales condiciones.

El también líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gómez Bámaca, expuso que en la mayoría de las escuelas de Chiapas no tienen ni siquiera agua potable como requisito mínimo indispensable para volver a clases, como espera el presidente Andrés Manuel López Obrador en las entidades con Semáforo Verde.

A esto hay que sumarle que no les han suministrado a las escuelas gel antibacterial, equipos o material desinfectante o cubrebocas. Y que no serán ellos los que lleguen a endosarle la cuenta a los padres de familia y sus alumnos, pues es responsabilidad del gobierno dotarlo todo.

“Queremos preguntar quién le miente al Presidente de la realidad que se vive en nuestros pueblos y comunidades. “¿En qué comunidad se cuenta con el servicio de agua potable, para poder garantizar la seguridad?, ¿a qué escuela se le ha dotado de los insumos necesarios como cubrebocas, y demás materiales para tener un control sanitario y garantizar sanidad?”, dijo Gómez Bámaca.

Aunado a ello, por ejemplo, dijo, se debe planear cómo volver a clases en los grupos numerosos de hasta 50 alumnos donde se debe cubrir con la sana distancia.

“Reiteramos nuestra voluntad por regresar a la aulas, aun con esta nueva ruta asumimos nuestra responsabilidad, y aun consciente de que se duplica el servicio, se gasta más por parte de los docentes frente a grupo, porque hay que pagar internet y tener equipo necesario”, agregó.

Recordó que, tras una asamblea general de la Sección 7, el pasado martes 15 de Diciembre del 2020, exigieron al Gobierno Federal las condiciones óptimas para no poner en riesgo a los niños y las niñas de Chiapas.

“No nos negamos en el regreso a clases, es nuestra obligación dar clases, para eso nos pagan, pero también es menester señalar que no están dadas las condiciones óptimas para volver a clases”.

Por su parte, Armando Falconi, uno de los líderes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del SNTE indicó “estamos dispuestos como magisterio democrático a iniciar el ciclo escolar de manera presencial sin arriesgar la vida de los alumnos, siempre y cuando el Gobierno Federal asuma su responsabilidad generando las condiciones sanitarias en las comunidades y centros escolares”, dijo Falconi.

Demandó al Gobierno Federal terminar con el gran rezago educativo en el Estado, infraestructura educativa, aulas y baños dignos, desayunos nutritivos y calientes para todos los alumnos, dotar de consultorios con médico y enfermera en cada centro de trabajo y comunidad, equipo sanitario y otros. Apro