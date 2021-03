Programamos Vacunación Contra el COVID-19 Para Adultos Mayores en Tapachula a Partir del Jueves: REC

*POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN, LAS AUTORIDADES DE SALUD DIERON A CONOCER LOS DIFERENTES PUNTOS DONDE ESTARÁN INSTALADOS LOS CENTROS DE VACUNACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 01 de marzo del 2021.- Las autoridades de Salud programaron la primera etapa de vacunación para adultos mayores del municipio de Tapachula, el segundo más grande en el Estado, a partir de las primeras horas de este jueves 04 de marzo.

Según lo que se ha dado a conocer hasta ahora, las acciones se realizarán a partir de las 08 de a mañana hasta las 17 horas, en diversos puntos del municipio.

En el caso de la cabecera municipal, los centros de vacunación estarán ubicados en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 08; Escuela Secundaria Federal No.4; Centro de Estudios Gabriel Ramos Millán; Teodomiro Palacios; Cbtis 88; Escuela México; Paulino Trejo, entre otras.

También se utilizarán las instalaciones del Centro Recreativo y Deportivo “Los Cerritos”, al sur de la ciudad; mientras que en el ejido “Viva México”, se aplicarán en la secundaria “Miguel Barrales Hernández”, además de la primaria de la comunidad “Álvaro Obregón”.

Al igual que lo que está ocurriendo en el resto del país, a los beneficiaros de esas vacunas se les pedirá que presenten su credencial de identificación oficial; su Clave Única de Registro Poblacional (CURP), y su folio de inscripción.

El Plan de Vacunación ha ido avanzando en varias regiones de la entidad, desde que empezaron a llegar los medicamentos antivirales en el mes pasado.

Los primeros lotes fueron para inmunizar al personal de primera línea del sector Salud, es decir, de aquellos que todos los días tienen que atender a personas con síntomas de estar contagiados con la pandemia o que ya están diagnosticados como positivos.

Luego empezaron a llegar otros cargamentos que fueron canalizados para la vacunación de los adultos mayores en los municipios. Este lunes continuaron en la Costa y en Pichucalco, luego de que el fin de semana los brigadistas, apoyados con personal de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas, concluyeron con el proceso en Huixtla.

Hasta el momento, la vacunación contra el coronavirus en la entidad se ha desarrollado sin incidentes e, incluso, sin que se hayan reportado reacciones entre los que recibieron la dosis.

Arranca Jornada de Vacunación Anti COVID-19 a

Población Adulta Mayor en Mapastepec y Pichucalco

Al informar que han arrancado las jornadas de vacunación anti COVID-19 a personas adultas mayores en los municipios de Mapastepec y Pichucalco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a este sector de la población a acudir a vacunarse para proteger su salud y vida, y avanzar en el combate y erradicación de esta peligrosa enfermedad.

“La aplicación de la vacuna continúa de manera exitosa, y así seguirá hasta lograr la cobertura de todos los municipios de nuestra entidad”, expresó al agradecer la gestión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que este medicamento llegue a toda la población de forma universal y gratuita.

Ante la proximidad de la conmemoración de Semana Mayor, el mandatario solicitó a las chiapanecas y los chiapanecos a sumarse al reto Yo Salvo la Semana Santa, mediante el uso del cubrebocas, no realizar ni acudir a reuniones o festejos masivos, así como el reforzamiento de las medidas de autocuidado, con el propósito de evitar la propagación del COVID-19.

Asimismo, enfatizó que, aunque la entidad se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico y los casos de contagio se mantienen a la baja, es fundamental no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones preventivas de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar y extremar precauciones en las actividades esenciales o acudir a centros laborales.

Finalmente, Escandón Cadenas resaltó el trabajo coordinado de las autoridades federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad, para fortalecer las estrategias a favor de la paz, tranquilidad y bienestar de las familias de todos los municipios de la entidad. Comunicado de Prensa.