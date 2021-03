Inaugura REC Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en El Parral

Tuxtla Gutiérrez.- La nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Parral evitará la contaminación del agua y de los mantos freáticos, contribuyendo al cuidado del ambiente y la salud, informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la inauguración de esta obra donde señaló que aunque hay infraestructuras que no se ven o no llaman la atención, son fundamentales para el desarrollo de los municipios.

Mencionó que esta instalación tiene gran potencial de seguir creciendo, pues se invirtió para hacerle frente a la desinfección de las aguas contaminadas al menos a 30 años, a fin de fortalecer el bienestar de la población, preservar el medio ambiente y propiciar una mayor disponibilidad del recurso hídrico.

“Seguimos edificando infraestructura a favor de Chiapas porque eso es justicia social, no sólo ayuda a avanzar en el índice de desarrollo humano, sino que da empleo, es un círculo virtuoso. Este gobierno trabaja por y para la gente; conocemos sus necesidades y le pedimos que continúe valiente, proponiendo las causas más sentidas, como ocurrió con esta obra”, expresó.

Por su parte, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, subrayó que con base en la instrucción del mandatario estatal de impulsar acciones de alto impacto, esta planta, que favorecerá la salud de los más de 12 mil habitantes, permitirá tratar el agua de forma racional y evitar que se contaminen los ríos y arroyos que se ubican alrededor.

En tanto, el alcalde de El Parral, Alber Molina Espinoza, reconoció la voluntad del Gobierno del Estado de invertir de forma eficiente el recurso público en acciones de impacto social, como este proyecto que dará solución a una problemática añeja que no sólo afectaba al medio ambiente sino también a la salud pública.

En nombre de las familias beneficiadas, Marco Antonio Popomeyac agradeció a los gobiernos estatal y municipal por hacer realidad las demandas más sentidas de la gente, con esta planta de tratamiento de agua que abonará a que la población viva en un entorno mejor y más sano.

Estuvieron presentes: la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega; la directora general del Instituto del Deporte, Tania Valeria Robles Velázquez; la presidenta del DIF municipal, Melida Guadalupe Ramírez García; así como comisariados ejidales y familias beneficiadas. Comunicado de Prensa