Cientos de Parejas de la Frontera Sur Continúan en Espera de Contraer Matrimonio, Debido al COVID-19

*SÓLO SE DA ATENCIÓN EN LAS OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL A TRÁMITES DE DIVORCIOS, REGISTROS DE NACIMIENTO, EXPEDICIÓN DE ACTAS Y DEFUNCIONES.

Tapachula, Chiapas; 03 de marzo del 2021.- Cientos de parejas que están listos para contraer matrimonio ante las oficinas del Registro Civil en los municipios de la Frontera Sur, siguen en espera y sin fecha tentativa, luego de que se encuentran suspendidos para evitar los contagios del mortal Covid-19.

Rafael Escobar Trujillo, oficial 01 del Registro Civil en el municipio de Cacahoatán, dijo en entrevista para EL ORBE que desde el pasado 23 de diciembre, en un acuerdo entre la Secretaría de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil del Estado, determinaron que era lo conveniente suspender el trámite.

Esto con el fin de evitar las aglomeraciones y en el reto que lanzó gobierno federal de “Salvemos la Navidad”, de ese entonces, “y hasta ahora no se ha emitido otra instrucción y todo sigue de la misma manera, suspendido”.

Sin embargo, aclaró que, desde el mes pasado, cuando Chiapas entró de nuevo al semáforo de riesgo epidemiológico en verde, se está en espera que actualicen las instrucciones acerca de ese trámite.

Recordó que, en los dos meses en que Chiapas estuvo en verde el año pasado, se reactivaron los matrimonios, con la recomendación de que no se harían festejos con aglomeraciones, pero los contrayentes no respetaron ese acuerdo.

Antes de la pandemia, en esas oficinas de Cacahoatán se realizaban hasta 20 bodas cada mes. Sin embargo, en los meses de que Chiapas estuvo en verde, poco después de lo álgido de la contingencia, se efectuaron 60.

Por eso se prevé que, al reiniciar esos trámites, habrá un incremento considerable en el número de bodas en la frontera sur, y en el resto de la entidad.

Hasta el momento es el único servicio que está suspendido. Mientras que, los registros de nacimiento, los reconocimientos de niños y niñas, las inserciones de actas, defunciones y todos los demás siguen activos.

Inclusive, los divorcios administrativos y a través de la vía judicial también están activos. EL ORBE / M. Cancino