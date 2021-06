Miles de Migrantes Llevan más del Año en Espera de que COMAR los Atienda, y la Frontera Sigue Abierta

*MAS DE 65 MIL PERMANECEN DEAMBULANDO EN TAPACHULA.- EL GOBIERNO FEDERAL TIENE CONVERTIDA EN CORRAL LA FRONTERA SUR-

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2021.- Indocumentados que se encuentran varados en esta ciudad, exigen a las autoridades migratorias y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), agilizar sus trámites ya que muchos llevan más de un año en espera de que los atiendan, debido el burocratismo de las dependencias federales.

María Ramos, originaria de San Pedro Sula, Honduras, aseguró en entrevista para EL ORBE que, en su caso, desde el pasado 12 de enero ingresó sus documentos ante la COMAR, sin embargo, les están solicitando cada día más papeles.

Denunció, además, que su consulado, ubicado a unas cuadras del centro de Tapachula, no los atendió para poder solicitar el trámite de la constancia de origen que les piden, “y por eso nos están dando un mes más de cita para ese documento y poder presentarlo a las oficinas de COMAR”.

Reveló que, para poder llegar hasta Tapachula, tuvo que rodear gran parte de la frontera y cruzó el río Suchiate pagando la cantidad de 200 quetzales.

Consideró que esos trámites deberían ser agiles para poder salir de Tapachula y trasladarse a otras entidades o, si es posible, a los Estados Unidos.

Reconoció que quedarse a vivir en Tapachula es una situación muy difícil, porque los empleos escasean y hay que pagar algún departamento, alimentos y pasajes para la tramitación de sus papeles.

Asimismo, señaló que si la Comar apresura la tramitación de esos documentos, no habría las aglomeraciones de miles de migrantes en la frontera sur de Chiapas.

Puntualizó que su meta es llegar al norte del país o a los Estados Unidos, porque trae un bebe que no puede ver y la idea es encontrar un médico y especialistas que lo puedan atender.

Comerciantes del centro, ,manifestaron por otro lado que el gobierno federal tiene convertida la Frontera Sur en un corral, donde impera un desorden social que la población ya no soporta.

Aunado a ello, la federación ya anunció que cualquiera que busque refugio en México, tiene las puertas abiertas, con ello podría acelerarse el flujo migratoria hacia nuestra frontera que podría provocar un colapso. EL ORBE / Nelson Bautista