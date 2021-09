Parte Cuarta Caravana Migrante y Pernocta en Huixtla, A las 2:00 AM la GN Pretendió Persuadirlos sin Éxito

* SE ESPERA QUE ESTE DOMINGO SEAN DETENIDOS Y DISUELTOS EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, POR ELEMENTOS MIGRATORIOS Y DE LA GUARDIA NACIONAL.

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2021.- Cientos de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, realizaron un macro-operativo en el Centro de Tapachula en la madrugada de este sábado, con la orden de persuadir a miles de migrantes a desistir en su intento de salir en caravana con rumbo al centro del país, en su búsqueda de abandonar la ciudad y llegar a los Estados Unidos, pero no lo lograron.

Las tres caravanas que partieron en la semana con los mismos fines pero fueron disueltas con infinidad de enfrentamientos con agentes migratorios y de la GN, no fueron suficientes tampoco para desilusionar al nuevo contingente.

Las patrullas fueron desplazadas hasta el centro de la cabecera municipal para disolver cualquier marcha de los extranjeros, que desde esa hora ya se habían dado cita en el parque central “Miguel Hidalgo”, con la única idea en mente de irse de Tapachula.

Ante la presencia de los uniformados, los marchistas hicieron como si se iban en diversas direcciones hacia las colonias populares, pero en realidad lo único que hicieron fue congregarse en otro punto de la ciudad y salir hacia la Carretera Costera, mientras los uniformados se quedaron cuidando el Centro.

Así, la cuarta caravana, conformada en su mayoría de centroamericanos, venezolanos, cubanos y haitianos, salió alrededor de las 07:00 de la mañana con el sueño de llegar a los Estados Unidos.

Esta vez iban más organizados. El paso fue lento para esperar a las mujeres embarazadas, los niños y ancianos que viajan en el grupo. En el desvío al municipio de Mazatán hicieron un descanso, luego de que las patrullas federales ya se habían percatado que fueron burlados y ya los seguían muy cerca, incluso lograron detener a uno cuántos que viajaban al final de esa columna humana.

Poco más tarde emprendieron la marcha y durante varias horas caminaron con ese paso lento y lograron cruzar los municipios de Huehuetán y Tuzantán, hasta llegar, ya concluida la tarde, a Huixtla, donde descansarían para que en la mañana de este domingo reinicien su recorrido.

Llevan el pavor en sus rostros porque son seguidos por los uniformados federales y por eso se cree que, en cualquier momento los detendrán con el uso de la fuerza pública.

Todos estos movimientos masivos de migrantes de esta semana fueron ocasionados, según la opinión de los migrantes, porque miles de ellos esperaron desde el año pasado el oficio de salida que les permitieran recorrer todo el territorio mexicano sin ser detenidos y en un plazo no mayor a 15 días, cruzar a los Estados Unidos.

En la caminata van núcleos familiares completos que salieron de sus países por muchos factores, como el de la inseguridad, la violencia, miseria, falta de oportunidades, gobiernos retrogradas, así como por las diferencias políticas, religiosas y étnicas.

En el recorrido, elementos de Protección Civil se incorporaron con ambulancias para asistir a quienes necesitaran algún auxilio médico o a los que desfallecieran por insolación o deshidratación por las altas temperaturas.

Se pudo observar también, a personas de Organismos No Gubernamentales y de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes por cierto no pudieron hacer nada en la semana parea evitar los embates de los federales en contra de los migrantes, más que anotar todo en sus libretitas.

Algunos de ellos tomaron fotos y videos de cómo, agentes del INM batían a golpes a los migrantes, incluso de cómo los agarraban a patadas cuando ya estaban tirados en el suelo.

Se teme que un nuevo enfrentamiento se podría dar en las primeras horas de este domingo, cuando de nueva cuenta intenten frenar ese recorrido.

Aunque se cree que todos los que fueron detenidos en los últimos días se llevaron a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de Tapachula, pero hasta ahora no hay un informe oficial sobre ese paradero.

Hay quienes han dudado de la ubicación de los asegurados, porque esas instalaciones tienen una capacidad máxima de poco más de mil personas hacinadas, fuera del tiempo de pandemia.

A pesar de esos intentos de salir de la Ciudad vía caravana, y de todos aquellos que ya partieron por avión o en camiones de pasajeros, que por cierto no se sabe cómo convencieron a los agentes en los retenes para no ser detenidos, se calcula que en la ciudad siguen deambulando unos cien mil, pero siguen llegando más desde Centroamérica y quienes están retornando de los Estados Unidos. EL ORBE / M. Blanco