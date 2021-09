Antros de Vicio, Congales y Casinos Operan a su Máxima Capacidad en Tapachula: AMEXME

* ¿HASTA CUÁNDO LOS PONDRÁN EN CINTURA?

Tapachula, Chiapas; 18 de septiembre del 2021.- A pesar de la tercera oleada de contagios y decesos diarios por Covid-19 en Chiapas, en Tapachula hay un grave incremento en el número de bares y cantinas, los cuales han extendido sus operaciones de manera excesiva y están funcionando a su máxima capacidad sin que las autoridades hagan algo para evitarlo y solo “se echan la bolita” unos con otros.

No se entiende los motivos que hay para cerrar espacios públicos, tener clases virtuales, desplegar un contingente de personas en el sector salud para la aplicación de la vacuna, destinar recursos millonarios para llevar ese reactivo hasta las comunidades más lejanas, suspender actividades deportivas y hasta las relativas a las Fiestas Patrias, pero se permite que los antros y casas de apuesta laboren sin preocuparse de los contagios y las autoridades solo simulen los operativos.

Ana Mirna Villalba, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo Chiapas, señaló en entrevista para EL ORBE que ahora cualquiera puede abrir y vender bebidas alcohólicas, porque ya ni siquiera hay ese control y autorización por parte de quienes -se supone- deberían de regular a los bares y cantinas.

“He escuchado que los operativos se han hecho y simulan que clausuran lugares, pero cierran uno y abren 10. No hay regularización para los permisos, mucho menos existe acciones reales de la Secretaría de Salud para decir que cantidad de esos establecimientos cumple con los protocolos que la pandemia está marcando”, indicó.

Asimismo, que esos sitios que han abierto en cualquier rincón del municipio, están totalmente fuera de control, porque no hay distanciamiento y están abarrotados.

La empresaria añadió que los dueños de estos establecimientos tienen la necesidad de generar empleos y sobrevivencia, pero el costo es alto y provocan que la ciudad esté en “verde-sandia”, es decir, verde por fuera y rojo por dentro, al referirse al semáforo de riesgo epidemiológico.

Puntualizó que las autoridades judiciales en la región tienen la capacidad para hacer esos operativos, y que aún hay la esperanza entre la población que se clausuren los antros de vicio, como en administraciones pasadas. EL ORBE / Nelson Bautista