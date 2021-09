Infraestructura Eléctrica y Vial Brindan Mayor Seguridad a la Población: REC

* El Gobernador Inauguró Diversas Obras en Las Margaritas.

En el nuevo poblado San Pedro Yutniotic del municipio de Las Margaritas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, la construcción de 230 viviendas y 274 tanques cisterna, así como un domo y la pavimentación de calles con concreto hidráulico.

Con una inversión superior a los 32.6 millones de Pesos, estas acciones se llevaron a cabo para beneficiar a las y los habitantes de esta localidad que inicia su conformación en otro espacio, debido a que hace ocho años tuvo una declaratoria de riesgo y debía ser evacuada, hecho que se logró en la actual administración estatal en coordinación con el Ayuntamiento de Las Margaritas y las autoridades de la comunidad.

Al respecto, Escandón Cadenas señaló que ahora la plataforma de acción es trabajar para sacar adelante las propuestas más sensibles de todos los pueblos, por ello, el Gobierno se aprieta el cinturón a fin de generar ahorros y economías para que el dinero alcance y se puedan atender este tipo de necesidades.

“Ustedes son gente trabajadora y honesta, quiero decirles que no están solos, que tienen un gobierno que está muy pendiente. Les pido que vivamos en paz, nos demos la mano, que nuestra actitud sea fraternal y alcancemos el bien común; también que protejamos nuestras tierras, evitando que se corten los arbolitos, cuidando de la flora y la fauna”, acotó.

Escandón Cadenas convocó a sus habitantes a seguir implementando las medidas de prevención contra el COVID-19 y aplicarse la vacuna, al tiempo de mencionar que este lunes iniciará la vacunación casa por casa, por lo que les pidió recibir con cordialidad al personal de salud; asimismo, exhortó a no ponerse en peligro ante la temporada de lluvias y alejarse de ríos y montañas para evitar accidentes.

Por su parte, el alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, precisó que la problemática de San Pedro no había sido atendida, y ahora, con la determinación de las autoridades y líderes de la comunidad, se estableció el poblado en una nueva zona que consta de 80 hectáreas y 320 lotes, el total de las familias que la conformarán. Comunicado de Prensa