Chiapas Registra 48 Horas sin Delitos de Alto Impacto; Cumple Cuatro Días sin Defunciones por Covid-19: REC

El Mandatario Insistió en el Llamado a Vacunarse y Continuar con las Medidas Preventivas.

*EL GOBERNADOR DESTACÓ EL TRABAJO COORDINADO DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL ESTADO.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, en las últimas 48 horas, correspondientes del día lunes a la mañana de este miércoles, Chiapas registró saldo blanco en delitos de alto impacto, específicamente en homicidio doloso, secuestro y feminicidio.

En este sentido, el mandatario destacó que lo anterior es gracias a las acciones conjuntas e interinstitucionales que se impulsan para combatir y prevenir el delito, y garantizar la seguridad de la población, situando nuevamente a la entidad como una de las más pacíficas del país.

Escandón Cadenas indicó que el hecho de que en los primeros días de este mes de noviembre no se registraron este tipo de delitos de alto impacto, demuestra el trabajo coordinado que desempeñan las corporaciones federales, estatales y municipales, así como la participación ciudadana.

Subrayó que en conjunto se conforma un solo frente para defender y proteger la integridad de las chiapanecas y los chiapanecos en todo el territorio, mediante las Mesas de Seguridad, donde diariamente se atienden los temas más urgentes, al tiempo que se refuerzan las estrategias y protocolos a favor de la tranquilidad y bienestar de la población.

“En Chiapas tenemos claro que privilegiar la seguridad es el camino hacia el progreso, porque si hay seguridad, hay confianza en las instituciones y el estado se vuelve aún más atractivo a las inversiones, lo que genera empleo y una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos”, expresó al manifestar que la suma de voluntades y el fortalecimiento y dignificación policial han permitido obtener este tipo de resultados.

Finalmente, el gobernador refrendó su compromiso de seguir reforzando los operativos preventivos y disuasivos en la lucha contra la delincuencia, así como invertir lo necesario para fortalecer en equipamiento e infraestructura, en materia de seguridad.

Cuarto día sin Defunciones

por COVID-19 en Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que se han cumplido cuatro días consecutivos sin defunciones por COVID-19 en la entidad, sin embargo, el riesgo de contagio por esta enfermedad se mantiene latente, por lo que insistió en el llamado respetuoso a las chiapanecas y los chiapanecos a vacunarse y continuar con las medidas de higiene y autocuidado.

“De acuerdo con el indicador de las instancias de salud, Chiapas registra el cuarto día consecutivo sin presentar defunciones por coronavirus. Esto significa que vamos bien en las acciones de control y combate a la pandemia, no obstante, hay que fortalecer las medidas preventivas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos”, apuntó.

El mandatario sostuvo que gracias a las inversiones y gestiones de la Federación, Chiapas cuenta con suficientes vacunas, por ello pidió acudir a cualquiera de los centros de vacunación que se encuentran activos o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse el biológico, pues de esa manera se protege la salud y vida tanto propia como de los seres queridos, ante este padecimiento tan peligroso e infeccioso.

Destacó que Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero eso no significa que no haya riesgo de contraer este virus, por lo tanto, dijo, es muy importante no bajar la guardia y reforzar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, el gobernador reconoció el trabajo profesional y humano que efectúa el personal de salud junto a las autoridades federales, estatales y municipales, para avanzar en la protección de la salud de la población chiapaneca. Comunicado de Prensa