Hoy Inicia “El Buen Fin 2021”, Sectores Comerciales Esperan Reactivación Económica de la Región

* EL SAT REALIZARÁ SORTEO DE 500 MDP. AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES REALIZARÁN OPERATIVO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES.

Tapachula, Chiapas; 09 de Noviembre del 2021.- Con el propósito de impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, se puso en marcha el sorteo “El Buen Fin”, organizado por el Gobierno Federal, y en esta ocasión tiene como premio 500 millones de Pesos.

Así lo informó, Nayeli Juárez Mota, administradora de Servicios al Contribuyente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien agregó que del total de premios, cien millones son para los comerciantes y 400 millones para los consumidores.

Añadió que participarán las personas físicas que realicen operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México.

Asimismo, personas físicas y morales (comercios) que en el ejercicio 2020, hayan reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de Pesos, las cuales se encuentren registradas a más tardar este 9 de Noviembre de 2021, además que sean receptores de medios de pago electrónicos, durante el periodo del 10 al 16 de Noviembre.

Abundó la funcionaria que, en cuanto a los consumidores, no están obligados a cumplir algún requisito, salvo que en el caso de sus compras las tienen que hacer con tarjetas de crédito o débito, siempre y cuando lo hagan en los comercios que están registrados para este sorteo.

Por su parte, Hernán Betanzos Díaz, presidente del consejo directivo local de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), dijo que “El Buen Fin” es la fiesta comercial más grande del año, ya que no hay ningún evento parecido en el país y por eso hay que aprovecharlo.

“Esto genera una derrama económica muy grande a nivel nacional”, dijo al recordar que, el año pasado, fue de alrededor de 380 mil millones de Pesos, lo cual es un ingreso adicional a la economía empresarial.

“Ya estamos vacunados la mayoría y eso nos da una tranquilidad. No hay que bajar la guardia y hay que seguir con los protocolos de salud, pero también hay que abrir los negocios”, señaló en rueda de prensa.

Al señalar que los contagios del mortal virus se han ido reduciendo, recalcó que es urgente reactivar la economía por el bienestar de todos.

Actualmente en Tapachula hay unas 160 empresas que están listas para participar del 10 al 16 de Noviembre en ese programa impulsado por la iniciativa privada, aunque se espera que se inscriban más.

También se espera la colaboración de las autoridades federales de Migración y Aduana en los cruces fronterizos, para agilizar los trámites de entrada y salida de los turistas guatemaltecos.

Recordó que tradicionalmente el ingreso de los chapines es sumamente importante para la economía de la región Soconusco, sobre todo en las fechas en las que se ha realizado “El Buen Fin”. EL ORBE / Nelson Bautista