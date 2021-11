Chiapas y la Unión Europea Estrechan Lazos de Cooperación a Favor del Desarrollo: REC

COINCIDEN EN ATENDER PRINCIPIOS COMO LA DEMOCRACIA, RESPETO A DDHH, IGUALDAD DE GÉNERO, CUIDADO AMBIENTAL, ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS.

En un acto inédito, por reunir a Embajadoras y Embajadores de distintos países europeos en una entidad de México, se realizó en Chiapas el Encuentro de Trabajo con Jefes de Misión de los Estados Miembros de la Unión Europea, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignout.

Luego de que integrantes del Gabinete estatal expusieran las acciones que se impulsan para sacar adelante los desafíos que enfrenta la entidad, el mandatario aseguró que, a raíz de este encuentro, habrá más participación entre Chiapas y la Unión Europea (UE) porque tienen gran coincidencia en la atención de principios como democracia, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, cuidado del ambiente, economía y producción de alimentos sanos y orgánicos.

“Cuenten con que Chiapas hará un esfuerzo aún mayor para contribuir y fortalecer las relaciones entre México y la Unión Europea, a fin de que tengamos grandes acercamientos para proporcionar desarrollo mutuo. A pesar de que somos una entidad económicamente débil, eso no nos detiene para cumplir nuestras responsabilidades y proponer iniciativas para alcanzar el progreso”, dijo ante las y los diplomáticos.

Al resaltar que en materia migratoria se actúa para atender humanamente a las personas migrantes y rescatarlas de traficantes, Escandón Cadenas subrayó que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado al que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para avanzar hacia la Cuarta Transformación de la vida pública de México con compromiso y lealtad al pueblo.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea mencionó que luego de varios años de no realizar este tipo de encuentros en México, decidieron hacerlo en Chiapas porque es un estado que combina problemáticas del México actual, como la migración y la inclusión social, y al mismo tiempo tiene muchas riquezas naturales, humanas y gran potencial en la relación con la UE, la cual está presente en distintas áreas.

Gautier Mignout destacó que hay tres vertientes en las que existen grandes oportunidades para fortalecer relaciones: la primera, apuntó, es el turismo, pues con la salida progresiva de la pandemia, habrá una dinámica fuerte de viajes internacionales y Chiapas está muy bien posicionado para recibir aún más flujo de turismo europeo; la segunda, son sus riquezas naturales, mismas que buscan ayudar a preservar.

La tercera, agregó, es la agricultura, al tener un posicionamiento perfectamente alineado con lo que esperan los consumidores europeos, que cada vez más están buscando productos que no contribuyen a la deforestación, que respeten el medio ambiente y, particularmente, orgánicos. En este marco, confirmó la presencia de la Unión Europea en el Festival del Café que se realizará próximamente.

Para lograr explotar estas áreas, puntualizó el diplomático, es fundamental apostarle a un modelo de desarrollo sostenible y de preservación de la naturaleza, mantener un buen nivel de seguridad y progresar en problemáticas de inclusión social y derechos humanos: “Estamos dispuestos a apoyarles y, sobre todo, estamos a su lado en el tema migratorio, reconocemos su complejidad, pueden contar con nuestro acompañamiento”.

Las embajadoras de Finlandia, Paivi Pojaimo, y de Irlanda, Maivi Von Heini, así como los embajadores de República Checa, Dene Kubanek; Países Bajos, Wilfrid Mor; Italia, Luigi de Chiara; Francia, Yeromi Eudin, y Alemania, Peter Tempel; de Hungría, Zoltán Németh; de Suecia, Gunnar Alden; de Austria, Elisabeth Kerer; de Bélgica, Yojan Verkamen coincidieron en que este encuentro les permitirá entender mejor la situación de Chiapas y las oportunidades de cooperación. Principalmente, reconocieron, lo realizado en el manejo de la pandemia y los servicios comunitarios que se han hecho a favor de la población migrante.

Cabe mencionar que en su presentación, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos explicó las acciones de prevención, atención y cuidado de salud, a fin de abonar al cumplimiento de la Agenda 2030, y enfatizó que como acto humanitario se otorga atención a la salud de las y los migrantes. Respecto a la pandemia, sostuvo que Chiapas registra la menor tasa de casos, defunciones y la mayor desocupación hospitalaria del país. Boletín Oficial