Rutilio Escandón Beneficia a Productores Agrícolas y Pecuarios

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de apoyos agrícolas y pecuarios del Programa Estrategia de Atención a los Cinco Municipios con Mayor Rezago Social, que en esta ocasión benefició a habitantes de Santiago El Pinar, Mitontic y Chanal, donde destacó que este gobierno prioriza la atención de las necesidades más sensibles de los pueblos indígenas, a fin de contribuir al bienestar, la seguridad alimentaria y el crecimiento del índice de desarrollo humano.

“Somos un gobierno que trabaja alineado a las políticas nacionales y hace causa común con las autoridades municipales, por lo tanto, tengan confianza que no les vamos a fallar, pues el deseo es hacer historia juntos pueblo y gobierno, porque ahora somos los mismos. Seguiremos apoyando a nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas de Chiapas, caminaremos cerca de ustedes porque esto es lo que llevo en el pensamiento y me nace del alma y del corazón”, expresó.

Subrayó que, ahora más que nunca, en Chiapas hay una auténtica democracia, muestra de ello es que los pueblos originarios están dignamente representados en los distintos espacios de decisión de los tres Poderes del Estado, lo que permite analizar, priorizar y fortalecer las acciones a favor del respeto y cumplimiento de sus derechos humanos, en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura social, servicios públicos, producción agrícola, entre otros rubros.

En este marco, el mandatario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por el compromiso y la voluntad de brindar mejores condiciones de vida a las personas más pobres y a los sectores que por muchos años estuvieron en el abandono y olvido, mediante el impulso de proyectos prioritarios y con alto sentido humano, y la consolidación de programas sociales que buscan garantizar bienestar y justicia social a las chiapanecas y los chiapanecos, sin distinción.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, detalló que derivado de la Estrategia de Atención a los Cinco Municipios con Mayor Rezago Social, y con el objetivo de incentivar la economía rural en las comunidades indígenas, en esta ocasión, se entregaron 31 paquetes del Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Producción Ovina, 31 paquetes del Proyecto Fomento a la Apicultura; así como 22 despulpadoras de café y 3 mil árboles frutales, en beneficio de Santiago El Pinar, Mitontic y Chanal.

En su intervención, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán señaló que la entrega de estos insumos forma parte de la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de atender de manera integral a todos los pueblos indígenas, con el propósito de llevar bienestar, combatir el rezago social y reactivar la productividad del campo.

La alcaldesa de Santiago El Pinar, Rosa Díaz Méndez, agradeció estos apoyos agrícolas que contribuyen al sustento familiar y que reflejan el compromiso de los gobiernos Federal y Estatal de sacar adelante las necesidades de los pueblos. A su vez, el presidente por Usos y Costumbres, Alfonso Gómez resaltó el respaldo de las autoridades al responder añejas demandas, como la rehabilitación del camino de Santiago El Pinar-Larráinzar y el proyecto de agua potable, en beneficio de 10 comunidades.

En representación de las y los productores beneficiados, Manuel Gómez Gómez reconoció la sensibilidad política de la actual administración, pues con la dotación de estos insumos no sólo se fortalece la actividad agrícola, sino que contribuye a la seguridad alimentaria del pueblo.

Estuvieron presentes: la alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez Méndez; el alcalde de Chanal, Roberto Pérez Rodríguez; por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Cecilia López Sánchez; la diputada presidenta de la Comisión de Agricultura, Marta Guadalupe Martínez Ruíz; y la diputada local Floralma Gómez Sántiz; así como los legisladores federales Roberto Rubio Montejo y Adela Ramos Juárez. Comunicado de Prensa