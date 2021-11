Caravana Migrante Avanza en la Costa de Chiapas, el INM Ofrece Tarjetas de Visitante si Regresan

* Al Llegar a Villa Comaltitlán el Multitudinario Grupo Descansó en una Pensión de Tráiler.

* EL CONTINGENTE DE EXTRANJEROS LLEGÓ A ESCUINTLA, CERCA DE LA MEDIANOCHE DE ESTE SABADO.

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre del 2021.- La caravana con miles de migrantes retomó su camino en la madrugada de este sábado y avanzó del municipio de Huixtla al de Villa Comaltitlán, como parte de su recorrido por la Costa de Chiapas y en busca de llegar a la Ciudad de México.

Con ello se han cumplido los primeros tres días desde que empezó su caminata, con la que pretenden llegar hasta la capital del país para solicitar sean escuchados en su solicitud de regularizar su estancia en el país, luego de que durante dos años lo solicitaron en Tapachula, pero aseguran que las autoridades federales no quisieron atenderlos.

Alrededor de las 3 de la mañana, el contingente salió del templo católico erigido en honor a San Francisco de Asís, en Huixtla, para recorrer unos 18 kilómetros hasta llegar a Villa Comaltitlán.

Cerca de las 07:00 horas cuando este multitudinario grupo arribó al cuarto punto, en este caso la cabecera municipal de Villa Comaltitlán, donde hicieron una parada en una pensión de tráileres para descansar. Mientras se encuentran en ese municipio, aprovecharon para bañarse en el río «Saltillito», así como para y lavar su ropa.

Las autoridades no les permitieron entrar al centro de la ciudad, como lo hizo la caravana anterior. En su lugar, fueron desviados hacia pensión ubicada en las inmediaciones de la ciudad, en donde Protección Civil y la Policía Municipal instalaron carpas para que los viajeros pudieran cubrirse del sol.

Además, paramédicos llevaron una ambulancia para brindar atención médica y curar heridas de los pies, luego de la caminata.

Mientras que los uniformados hacían recorridos por la ribera del río y las cercanías de la pensión, para brindar seguridad y evitar que se presentara algún incidente.

Cristian Aldahir Antúnez, de Honduras, señaló que tuvo que salir huyendo de su país porque no quiso pertenecer a las pandillas y se aventuró a migrar a México.

Al llegar a suelo mexicano, narró, permaneció nueve meses buscando papeles y logró obtener su documento de refugio político, pero al salir de Chiapas y llegar a Iztapalapa lo deportaron a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente a Tapachula.

Ahí se entero que saldría la caravana y decidió caminar para poder tener mejor suerte en alguna otra región del país, o en los Estados Unidos.

Al hacer un censo de los que participan en esta travesía, se informó que viajan 540 niños, 425 mujeres con sus respectivos hijos, 35 embarazadas, alrededor de 300 adolescentes, 118 adultos mayores y 2 mil 856 hombres, de diversas nacionalidades.

De todos ellos, un 30 por ciento son originarios de Haití; un número similar de Venezuela; otro tercio de Centroamérica, y el 10 por ciento restante del continente africano, China, Bangladesh, Filipinas, entre otros.

Al concluir el día, decidieron salir de Villa Comaltitlán y continuar su camino por la costera chiapaneca, hasta donde les dieran las fuerzas. EL ORBE / M. Blanco