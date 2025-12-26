sábado, diciembre 27, 2025
Yamil Melgar firma convenio laboral con trabajadores del Ayuntamiento de Tapachula

26, Diciembre del 2025.- Tapachula, Chiapas.— El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó la firma del convenio laboral con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, en un marco de diálogo, respeto y comunicación constante.

Durante este encuentro, se reiteró la importancia de mantener una relación institucional basada en acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales y permitan mejorar el desempeño de las áreas que brindan atención directa a la ciudadanía.

El alcalde destacó que estas acciones se alinean a la visión de trabajo impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, orientada a fortalecer a las instituciones mediante el entendimiento, la coordinación y el respeto a los derechos laborales.

En la firma del convenio, por parte del Ayuntamiento participaron el presidente municipal Yamil Melgar, la síndica Cleotilde Ortiz, el secretario general del Ayuntamiento Mario Orozco, y el consejero jurídico Alejandro Santos González; mientras que por parte del Sindicato participaron Ubel de los Santos Cruz, Secretario General; Carlos López Castro, Secretario del Interior y Acción Política; Juan Antonio Barrientos Cortez, Secretario de Trabajo, Derechos y Conflictos; y Adolfo Martín Sánchez Cruz, Secretario de Organización, Estadística y Escalafón.

